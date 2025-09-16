رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر با تأکید بر آغاز فرآیند پلاک‌گذاری تاکسی‌های برقی گفت: تعلل در واگذاری این خودرو‌ها به رانندگان پذیرفتنی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان-  مهدی پیرهادی در ابتدا پیروزی تیم کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان را تبریک گفت و اظهار کرد: این تیم پس از ۱۲ سال و یک روز، زودتر از پایان مسابقات، قهرمانی جهان را به دست آورد و دل مردم ایران را شاد کرد.

وی از زحمات همه کشتی‌گیران و مربیان به ویژه پژمان درستکار و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی تقدیر کرد. 

این عضو شورای شهر در تذکری در صحن علنی جلسه ۳۵۴ شورای شهر تهران اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم شورای شهر در این دوره توجه به محیط زیست است و موضوع برقی‌سازی تاکسی‌ها نیز در همین راستا پیگیری شد.

وی گفت: با ورود یک‌هزار و ۷۵۲ دستگاه تاکسی برقی به تهران، گام مؤثری در کاهش آلودگی هوا برداشته شده است. گزارش‌های دریافتی نیز نشان می‌دهد که اولین تاکسی برقی پلاک‌گذاری شده و طی هفته آینده ۱۰۰ دستگاه دیگر نیز پلاک خواهند شد.

وی افزود: با ثبت‌نام یک‌هزار و ۱۰۰ نفر از رانندگان تاکسی برای دریافت خودرو‌های برقی، دیگر هیچ توجیهی برای تعلل در تحویل این خودرو‌ها وجود ندارد و شهرداری تهران باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به واگذاری اقدام کند.

وی تاکید کرد: رانندگان تاکسی توانایی تأمین ضمانت‌های سنگین چند میلیاردی را ندارند و حتی کارمندان دولت و شهرداری نیز چنین امکانی ندارند. وی تاکید کرد: شهرداری تهران باید با ارائه راهکار عملی، این مشکل را برطرف کند تا این قشر زحمتکش از حمایت لازم برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: تاکسی‌های برقی به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار می‌شوند و علاوه بر بیمه بودن خودروها، ضمانت‌های لازم نیز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین جای هیچ تعللی در تسریع ورود این خودرو‌ها به چرخه حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: خسارت ناشی از آلودگی هوا و تردد تاکسی‌های فرسوده بسیار بیشتر از هزینه‌های مربوط به ضمانت است. بر همین اساس شهرداری باید با نگاه حمایتی نسبت به رانندگان عمل کرده و فرآیند واگذاری را تسهیل کند.

وی تاکید کرد: از امروز پلاک‌گذاری تاکسی‌های برقی آغاز شده و شهرداری مکلف است ظرف یک هفته آینده این موضوع را تعیین تکلیف کند و در صورت تعلل، در جلسات بعدی شورا تذکرات جدی‌تری ارائه خواهم داد و بنده موضوع را به اطلاع شهروندان می‌رسانم.

