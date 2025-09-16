باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی آبادی کارشناس روابط عمومی بنیاد دستان مهربان شعبه قزوین گفت: بسته‌های کمک معیشتی شامل اقلام خوراکی ضروری مانند مرغ، گوشت، روغن، رب، سویا و دیگر مایحتاج اولیه زندگی تهیه شده است.

وی افزود: مجموع هزینه این بسته‌های غذایی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

مهدی آبادی اضافه کرد: بسته‌های لوازم تحصیلی هم شامل کیف و لوازم‌التحریر از مقطع اول تا دوازدهم تهیه شده است.

کارشناس روابط عمومی بنیاد دستان مهربان شعبه قزوین گفت: برای تهیه بسته‌های تحصیلی مقطع اول تا سوم مبلغ ۸۳۱ هزار تومان، مقطع چهارم تا ششم یک میلیون تومان و مقطع ششم تا دوازدهم ۸۹۵ هزار تومان هزینه شده است.