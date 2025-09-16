بنیاد دستان مهربان قزوین با اهدای ۷۲ بسته معیشتی و ۲۰۰ بسته لوازم تحصیلی، گامی نو در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند و فراهم کردن بستر تحصیل برای کودکان این شهر برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی آبادی کارشناس روابط عمومی بنیاد دستان مهربان شعبه قزوین گفت: بسته‌های کمک معیشتی شامل اقلام خوراکی ضروری مانند مرغ، گوشت، روغن، رب، سویا و دیگر مایحتاج اولیه زندگی تهیه شده است.

وی افزود: مجموع هزینه این بسته‌های غذایی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

مهدی آبادی اضافه کرد: بسته‌های لوازم تحصیلی هم شامل کیف و لوازم‌التحریر از مقطع اول تا دوازدهم تهیه شده است.

کارشناس روابط عمومی بنیاد دستان مهربان شعبه قزوین گفت: برای تهیه بسته‌های تحصیلی مقطع اول تا سوم مبلغ ۸۳۱ هزار تومان، مقطع چهارم تا ششم یک میلیون تومان و مقطع ششم تا دوازدهم ۸۹۵ هزار تومان هزینه شده است.

برچسب ها: بسته معیشتی ، لوازم تحصیلی
خبرهای مرتبط
قرار همدلی در ماه ضیافت الهی 
نجات‌گران هلال احمر قزوین ۲۵ طرح عملیات انجام دادند
شهروندخبرنگار قزوین؛
توزیع ۵۰ بسته معیشتی در ضیاء آباد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برداشت گردو در روستای خورهشت+ فیلم
مرمت و احیای دیوار تدافعی دژ تاریخی سمیران
آخرین اخبار
برداشت گردو در روستای خورهشت+ فیلم
مرمت و احیای دیوار تدافعی دژ تاریخی سمیران
اهدای ۷۲ بسته معیشتی و ۲۰۰ بسته لوازم تحصیلی به نیازمندان قزوین