نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: صنعت برق از وابستگی کامل در چهار دهه گذشته اکنون به صنعتی پیشرو در جهان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پیام باقری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در رویداد ملی صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی و کالا و دانش بنیان‌های صنعت آب و برق در وزارت نیرو گفت: اکنون سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برتری بر سیاست‌های تجاری پیدا کرده که نیاز است این روند تغییر داده شود.

او گفت: صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است صادرات منجر به توسعه و رشد اقتصادی خواهد شد.

باقری گفت: صادرات کشور متمرکز بر منابع خام است که باید این روند تغییر جهت دهد ارزش دلاری هرتن کالای وارداتی ما تقریبا چهار برابر ارزش دلاری هرتن کالای صادراتی است این به معنای آن است که کالا‌های صادراتی ما ارزش افزوده پایین تری دارند.

او اظهار کرد: صنعت برق از وابستگی کامل در چهار دهه گذشته اکنون به صنعتی پیشرو در جهان تبدیل شده است.

در ادامه رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو از برنده شدن یک شرکت ایرانی در طرح های آبی یکی از کشورهای منطقه خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق محقق شد.

برچسب ها: صنعت برق ، برق ایران
