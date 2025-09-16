باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مهدی پیر صالحی در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی ایران مد گفت: برگزاری نمایشگاه و حضور حداکثری علی رغم مشکلات نقدینگی گویای این موضوع است که شرکت ها و صنایع حضوری فعال دارند و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در میدان هستند.

به گفته وی تجهیزات پزشکی بخش مهم حوزه سلامت است و اکنون تجهیزات بیمارستانی تولید داخل است.

پیرصالحی تاکید کرد: شرکت ها درگیر مسائل مالی و کمبود نقدینگی هستند و حضور شرکت ها در نمایشگاه نشان از توانمندی بالای آنها در حوزه تجهیزات پزشکی است.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی هنوز انفاق خاصی در حوزه تجهیرات پزشکی نیفتاده است اما با پیش‌بینی های انجام شده نیمه اول سال در بیمارستان ها کالاها با ارز ترجیحی توزیع می شود و در نیمه دوم سال شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و در این خصوص سازمان هدفمند سازی یارانه ها باید مسائل مالی و نقدینگی را بر طرف کنند.

وی ادامه داد: اگر سازمان هدفمندی به تعهد خودشان به موقع عمل نکند احتمالا بیمارستان ها دچار کمبود خواهند شد. الان هیچ کمبودی از نظر تجهیزات پزشکی در کشور داریم.

پیرصالحی تاکید کرد: میزان صادرات حوزه تجهیزات پزشکی در سال های گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.

وی بیان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از بخش دولتی دارند. تجهیزات پزشکی در بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار دارد.

در ادامه مراسمی قاسمی دبیر انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی گفت: در این نمایشگاه ها کارگاه های آموزشی و پنل ها برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: باید از فرصت نمایشگاه برای طرح مسائل و مشکلات استفاده کرد. در این دوره تخفیفات ویژه برای شرکت ها در نظر گرفته شده است.

پیرصالحی تاکید کرد: در زمان تدوین بودجه قرار بود بودجه دارویار و تجهیزات پزشکی از هدفمندی جدا شود که این کار امسال انجام نشد برای سال بعد برنامه ریزی شده تا تجهیزات پزشکی به بودجه عمومی منتقل و از هدفمند سازی یارانه ها جدا شود.

وی ادامه داد: برای تجهیزات پزشکی در سال جاری هیچ پولی پرداخت نشده است.با توجه به بدهی های سنگین کمبود های احتمالی در بیمارستان ها احتمالا دیده می شود و به دلیل عدم پرداخت مطالبات میزان پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا می کند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: واکسن آنفولانزای ایرانی نو ترکیب است. امسال ارز واکسن وارداتی حذف و قیمت واکسن آنفولانزا منطقی شد و این واکسن در حال تولید است.

وی افزود: یکی از اهداف و برنامه های حوزه دارو رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری بوده که کمی زمان بر است.