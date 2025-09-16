رئیس سازمان غذا و دارو گفت: از سازمان هدفمندی یارانه‌ها درخواست داریم به تعهداتشان به موقع عمل کند تا مشکلات مالی گریبانگیر شرکت‌های تجهیزات پزشکی نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مهدی پیر صالحی در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی ایران مد گفت: برگزاری نمایشگاه و حضور حداکثری علی رغم مشکلات نقدینگی گویای این موضوع است که شرکت ها و صنایع حضوری فعال دارند و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در میدان هستند. 

به گفته وی تجهیزات پزشکی بخش مهم حوزه سلامت است و اکنون تجهیزات بیمارستانی تولید داخل است.

 پیرصالحی تاکید کرد: شرکت ها درگیر مسائل مالی و کمبود نقدینگی هستند و حضور شرکت ها در نمایشگاه نشان از توانمندی بالای آنها در حوزه تجهیزات پزشکی است. 

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی هنوز انفاق خاصی در حوزه تجهیرات پزشکی نیفتاده است اما با پیش‌بینی های انجام شده نیمه اول سال در بیمارستان ها کالاها با ارز ترجیحی توزیع می شود و در نیمه دوم سال شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و در این خصوص سازمان هدفمند سازی یارانه ها باید مسائل مالی و نقدینگی را بر طرف کنند. 

وی ادامه داد: اگر سازمان هدفمندی به تعهد خودشان به موقع عمل نکند احتمالا بیمارستان ها دچار کمبود خواهند شد. الان هیچ کمبودی از نظر تجهیزات پزشکی در کشور داریم.

 پیرصالحی تاکید کرد: میزان صادرات حوزه تجهیزات پزشکی در سال های گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.

وی بیان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از بخش دولتی دارند. تجهیزات پزشکی در بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار دارد.

در ادامه مراسمی قاسمی دبیر انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی گفت: در این نمایشگاه ها کارگاه های آموزشی و پنل ها برگزار خواهد شد. 

 وی ادامه داد: باید از فرصت نمایشگاه برای طرح مسائل و مشکلات استفاده کرد. در این دوره تخفیفات ویژه برای شرکت ها در نظر گرفته شده است. 

 پیرصالحی تاکید کرد: در زمان تدوین بودجه قرار بود بودجه دارویار و تجهیزات پزشکی از هدفمندی جدا شود که این کار امسال انجام نشد برای سال بعد برنامه ریزی شده تا تجهیزات پزشکی به بودجه عمومی منتقل و از هدفمند سازی یارانه ها جدا شود.

وی ادامه داد: برای تجهیزات پزشکی در سال جاری هیچ پولی پرداخت نشده است.با توجه به بدهی های سنگین کمبود های احتمالی در بیمارستان ها احتمالا دیده می شود و به دلیل عدم پرداخت مطالبات میزان پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا می کند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: واکسن آنفولانزای ایرانی  نو ترکیب است. امسال ارز واکسن وارداتی حذف و قیمت واکسن آنفولانزا منطقی شد و این واکسن در حال تولید است. 

وی افزود: یکی از اهداف و برنامه های حوزه دارو رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری بوده که کمی زمان بر است.

برچسب ها: تجهیزات پزشکی ، کمبود ارز
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان غذا و دارو:
تبلیغ کالا‌های مضر، مصرف را افزایش می‌دهد
کمبودهای دارویی ۴۰ درصد کاهش یافته است/ تولید داروهای جدید دنیا در ایران
ضرورت همکاری و هم افزایی علمی و بین‌المللی در حوزه استاندارد و سلامت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمان برگزاری «جشن شکوفه‌ها» اعلام شد
یک کشف جدید درباره جهش ژن آلزایمر
فشارخون بالا در ۷ سالگی، خطر مرگ زودرس را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم
سهم ۹۰ همتی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش‌بنیان کشور/ تمرکز بر فناوری‌های میکروالکترونیک و هوش مصنوعی در پارک‌های فناوری
رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران
توسعه گردشگری سلامت از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری می‌کند
کاظمی: عدالت آموزشی تنها در فضا و مکان خلاصه نمی‌شود
پیرصالحی: کمبود تجهیزات پزشکی در کشور نداریم/ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل کند
آخرین اخبار
پیرصالحی: کمبود تجهیزات پزشکی در کشور نداریم/ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل کند
کاظمی: عدالت آموزشی تنها در فضا و مکان خلاصه نمی‌شود
رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران
توسعه گردشگری سلامت از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری می‌کند
سهم ۹۰ همتی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش‌بنیان کشور/ تمرکز بر فناوری‌های میکروالکترونیک و هوش مصنوعی در پارک‌های فناوری
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم
فشارخون بالا در ۷ سالگی، خطر مرگ زودرس را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد
زمان برگزاری «جشن شکوفه‌ها» اعلام شد
یک کشف جدید درباره جهش ژن آلزایمر
ضرورت همکاری و هم افزایی علمی و بین‌المللی در حوزه استاندارد و سلامت
افزایش تعرفه پرستاران کلید خورد
مخالفت دولت با تغییر نهاد صادرکننده مجوز تاکسی‌های اینترنتی
نخستین ربات وکیل ایران رونمایی شد/ رباتی که مشاوره حقوقی می‌دهد
بهترین فرصت برای رصد سیاره زحل در آسمان شب/ مقارنه ماه و مشتری
کاهش قدرت باروری مردان در ۳۰ سال به نصف! علل و راه‌حل‌ها 
دنباله‌دار ۳I/ATLAS در حال تجربه تکامل غیرطبیعی
کشف یک نقطه ضعف جدید در سلول‌های سرطانی 
هشدار شدید ناسا: فناوری دفاع از زمین می‌تواند عواقب «مرگباری» داشته باشد!
یک بلندگوی هوشمند کوچک با قابلیت‌های بزرگ
استعدادیابی جسمی و فکری دانشجویان در المپیاد ورزش‌های فناورانه
عوارض مصرف کاسنی و شاتره + فیلم
آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۲۷ شهریور برگزار می‌شود/ جذب ۲۷ هزار نیروی جدید
کاظمی: برنامه‌های درسی متناسب با نیاز‌های نسل آینده بازآفرینی شود
تاکید وزیر علوم بر ضرورت تغییر در برنامه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی
شرایط سلامت سالاد‌های فروشگاهی اعلام شد
ترفندی برای رفع بوی بد دهان + فیلم
مهارتی برای نجات زندگی در شرایط حساس + فیلم
۵۴ درصد از افراد تمایل به فرزندآوری دارند/ ضرورت حرکت طرح جوانی جمعیت از توصیه مستقیم به اقناع اجتماعی
توضیح سازمان غذا و دارو درباره کمبود دارو‌های حیاتی
موثرترین راه برای جلوگیری از فرسایش عضلات کمر + فیلم