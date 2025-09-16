برگزاری جشن عاطفه ها در روزهای آغاز مدارس

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- رضا طوسی با اشاره به برگزاری جشن عاطفهها در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: میزان کمکهای مردمی در این جشن به بیش از ۱۴۵ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال قبل آن ۱۶ درصد رشد را نشان داد.
وی افزود: از این میزان کمک، حدود ۴۹ میلیارد ریال آن کمکهای امدادی و ۹۶ میلیارد ریال نیز توسط مراکز نیکوکاری استان جمعآوری شد.
مدیرکل کمیته امداد کردستان با بیان اینکه هدف اصلی جشن عاطفهها تأمین نیازهای دانشآموزان نیازمند است، گفت: طبق برنامه عملیاتی پیشبینی شده، تهیه حداقل یک بسته لوازمالتحریر (کیف و نوشتافزار) برای ۲۴ هزار و ۶۰۵ نفر از دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد کردستان در دستور کار قرار دارد.
طوسی ادامه داد: ۱۲۵ پایگاه جشن عاطفهها در میادین اصلی شهرها، مراکز نیکوکاری، مساجد و مدارس استان برپا خواهد شد که این پایگاهها از ۱۰ روز آخر شهریور در میادین اصلی شهرهای استان دایر میشود.
وی اضافه کرد: همزمان با برگزاری نماز جمعه در روز بیستویکم شهریور در مصلیهای مساجد شهرها و روستاهای استان نیز جمعآوری کمکهای مردمی آغاز شد و در مدارس نیز هفتم مهر با حضور مدیران، مسئولان و دانشآموزان ادامه خواهد داشت.
مدیرکل کمیته امداد کردستان با بیان اینکه در حال حاضر ۲۴ هزار و ۶۰۵ دانشآموز تحت حمایت این نهاد هستند، گفت: از این تعداد ۱۲ هزار و ۲۰۹ نفر در مقطع ابتدایی، ۶۷۸۹ نفر در دوره متوسطه اول، ۵۵۲۹ نفر در متوسطه دوم و ۷۸ نفر دانشآموز استثنایی هستند.
طوسی با اشاره به آمار دانشجویان تحت حمایت عنوان کرد: در حال حاضر ۱۵۶۱ دانشجو از خدمات حمایتی امداد برخوردار هستند که شامل ۲۰۸ نفر در مقطع کاردانی، ۱۲۱۷ نفر در کارشناسی، ۷۲ نفر در کارشناسی ارشد و ۶۴ نفر در مقطع دکتری میشود.
وی گفت: در مجموع ۶۹۸ نفر نخبه نیز در سطح استان تحت پوشش امداد قرار دارند که شامل ۲۶۳ نفر دختر و ۴۳۵ نفر پسر هستند و تلاش ما این است که با جلب مشارکت خیران و استفاده از ظرفیتهای مردمی، مسیر تحصیل و زندگی این فرزندان هموارتر شود.