به احتمال زیاد ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در بازی با الوصل از دو بازیکن جدید خارجی در ترکیب اصلی استفاده خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف تیم الوصل امارات خواهد رفت. آبی‌پوشان در این دیدار چند بازیکن کلیدی خود را به دلیل محرومیت و مصدومیت در اختیار ندارند؛ رستم آشورماتوف و عارف غلامی به دلیل آسیب دیدگی، و مهران احمدی به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیم نیستند.

سرمربی پرتغالی استقلال، ریکاردو ساپینتو، برای این مسابقه قصد دارد از ترکیبی کاملاً هجومی استفاده کند و احتمالاً یاسر آسانی، وینگر تازه‌وارد استقلال، در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت. این بازیکن برخلاف سایر بازیکنان جدید و خارجی، از آمادگی بالایی برخوردار است و ساپینتو امیدوار است با حضور او در خط حمله، فشار بیشتری روی دروازه حریف ایجاد کند.

همچنین داکنز نازون، مهاجم جدید استقلال که در آخرین بازی ملی خود برای تیم هائیتی موفق به ثبت سه گل شد، یکی دیگر از گزینه‌های اصلی خط حمله آبی‌ها به شمار می‌رود. تاکنون مهاجمان استقلال در فصل جاری موفق به گلزنی نشده‌اند و ساپینتو همراه با هواداران امیدوار است این طلسم در نخستین دیدار آسیایی شکسته شود.

با توجه به ترکیب و توانایی‌های نفرات در دسترس، ساپینتو قصد دارد بازی را هجومی آغاز کند و استقلال بتواند با کنترل میانه میدان و فشار مستمر بر دفاع الوصل، دیداری موفق را رقم بزند. کسب پیروزی در این مسابقه علاوه بر سه امتیاز، می‌تواند روحیه بالایی به بازیکنان استقلال بدهد و مسیر تیم را در ادامه رقابت‌های آسیایی هموار کند.

