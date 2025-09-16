شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت خودروی وارداتی چانگان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که شرکت سایپا با اعلام رسمی خود، قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی این شرکت را از جمله چانگان افزایش داده و موجب نارضایتی عده کثیری از خریداران و فعالان بازار خودرو شده است.

با توجه به اینکه این خودرو مورد استقبال خریداران است؛ شهروندخبرنگتر ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب. احتراماً نظر به اینکه شرکت سایپا در فروش غیر قطعی مرداد ۱۴۰۴ قیمت پایه خودروی فوق را حدوداً یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان اعلام و بر اساس همین مبلغ در شهریور ماه ۵۰ درصد ارزش خودرو را دریافت نموده است، حال با گذشت کمتر از یکماه! و با صدور دعوتنامه تکمیل وجه، مبلغ خودرو را به یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان افزایش داده و این افزایش غیر منصفانه و نامتعارف و آن ثبت نام متقلبانه و فریبکارانه، موجب تضییع حقوق مصرف‌کننده و ایجاد نارضایتی گردیده است؛ لذا خواهشمندم موضوع بررسی و پیگیری شود. پیشاپیش از بذل لطف و توجه شما کمال تشکر و قدردانی دارم.

