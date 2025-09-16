قیمت نفت در معاملات امروز، پس از حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، با نوسانات نسبی رو‌به‌رو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت در معاملات اولیه امروز سه‌شنبه، پس از افزایش در جلسه قبل، با ثبات نسبی رو‌به‌رو شد. این ثبات در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران انتظار دارند حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه، منجر به اختلال در عرضه جهانی نفت شود.

قیمت نفت خام برنت با ۴ سنت افزایش به ۶۷.۴۸ دلار در هر بشکه رسید و قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲ سنت افزایش به ۶۳.۳۲ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش اندک، ادامه روند صعودی روز دوشنبه بود که در آن، قیمت نفت برنت ۴۵ سنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت ۶۱ سنت افزایش یافته بود.

اوکراین در تلاش برای تضعیف توان نظامی روسیه، حملات خود به زیرساخت‌های انرژی این کشور را تشدید کرده است. تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG، معتقد است که افزایش نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه از سوی روسیه، که بیش از ۱۰ درصد تولید جهانی نفت را به خود اختصاص می‌دهد، از افزایش قیمت نفت حمایت می‌کند.

از سویی دیگر اسکانت بنست، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دولت آمریکا تعرفه گمرکی اضافی بر کالا‌های چینی وضع نخواهد کرد، مگر اینکه کشور‌های اروپایی تعرفه‌های سنگینی بر چین و هند اعمال کنند. این اقدام با ادعای تشویق چین به توقف خرید نفت از روسیه صورت می‌گیرد.

 سرمایه‌گذاران به دقت نشست آتی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را دنبال می‌کنند. انتظار می‌رود که این بانک در این نشست، نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره می‌تواند تقاضا برای سوخت را افزایش دهد.

سیکامور در پایان افزود که ضعف دلار، که ناشی از انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در این هفته است، قیمت نفت خام را تقویت کرده است. 

منبع: العربیه

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت روسیه
