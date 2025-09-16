رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مطالعه تاریخ به ما می‌آموزد که قدرت داشتن، تنها ابزار مبارزه با استعمار نیست. مهم؛ تصمیم و اراده آگاهانه ملت‌ها برای مبارزه با استعمار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ ششمین همایش «ستارگان شهر» با موضوع بزرگداشت و تقدیر از خانواده شهدای اقتدار ایران عزیز، با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و علیرضا زاکانی شهردار تهران، برگزار شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش ضمن قدرشناسی و تکریم خانواده شهدای اقتدار ایران، با تاکید بر اینکه ایران عزیز هیچ‌گاه به صورت رسمی مستعمره نبوده است، اظهارکرد: نسل‌های گذشته، طعم تلخ استعمار را چشیده‌اند. چه در قرارداد‌های تحقیرآمیز، چه در جنگ‌ها و چه در کودتا‌های خارجی که در طول تاریخ اتفاق افتاد.

قدرت ابزار مبارزه با استعمار نیست؛ مهم تصمیم و اراده آگاهانه ملت‌هاست

وی افزود: مطالعه تاریخ به ما می‌آموزد که تنها قدرت داشتن، ابزار مبارزه با استعمار نیست. مهم؛ تصمیم و اراده آگاهانه ملت‌ها برای مبارزه با استعمار است. مثلاً هرگاه ملت بزرگ ایران با آگاهی و تصمیم شخصی به میدان آمده، توانسته سلطه و استعمار را عقب براند. چه در نهضت ملی نفت، چه در ماجرای تحریم تنباکو و چه در انقلاب اسلامی و نیز جنگ ۱۲ روزه.

جنگ امروز جنگ در حوزه شناخت و فناوری است

قالیباف جنگ امروز را در حوزه شناخت و فناوری دانست و گفت: امروز نیز نیازمند خودآگاهی و ایمان برای مبارزه با استعمار هستیم. خوشحال هستیم که امروز با تلاش دکتر نجفی و همکاران، مجموعه ۳۰ جلدی استعمار شناسی ایران رونمایی شد. مجموعه‌ای که موجب آگاهی نسل جوان است.

نباید اختلافی بین دانشگاه و میدان عمل باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی مجموعه ۳۰ جلدی استعمارشناسی را یک رادار ملی برای دشمن‌شناسی عنوان کرد و گفت: دشمنان و استعمارگران در کمین ملت ایران هستند. یکی از ارزش‌های این مجموعه، پیوند میان پژوهش و سیاست است. نباید اختلافی بین دانشگاه و میدان عمل باشد. این کتاب از این لحاظ، بسیار کاربردی است.

دشمن‌شناسی ابزار جدی برای عقب راندن استعمار

وی افزود: با مطالعه این کتاب متوجه می‌شویم که موضوع استعمار یک تاریخ مُرده نیست؛ یک موجود زنده است! البته امروز به شکل‌های جدید. دشمن‌شناسی ابزار جدی ما برای عقب راندن استعمار است. دشمن امروز تنها به دنبال اشغال سرزمین نیست. البته آنها در استعمار فرانو نیز به دنبال کشورگشایی هستند؛ ولی مهم‌ترین کار دشمنان امروز استعمار «ذهن» است.

منبع: شهر

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، استعمار جدید
