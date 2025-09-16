باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- سرهنگ طولابینژاد فرمانده انتظامی اردکان با اشاره به بازگشایی مدارس و ارتقای فرهنگ عمومی دانش آموزان گفت: متأسفانه در برخی موارد، پس از تعطیلی مدارس، شاهد رفتارهایی هستیم که نشان از ضعف فرهنگی دارد؛ از جمله آتشزدن سطلهای زباله یا ایجاد دود و مزاحمت در محیط مدرسه، این مسائل، نه با برخورد انتظامی، بلکه با فرهنگسازی و آموزش خانوادهها قابل حل است.
وی افزود: از والدین تقاضا داریم برای سلامت خود و فرزندانشان ، روزانه حداقل صد متر پیادهروی کنند و فرزندانشان را همراهی کنند، این اقدام علاوه بر کاهش ترافیک، موجب افزایش تعامل اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی خواهد شد.
سرهنگ طولابینژاد با اشاره به مشکلات ترافیکی در اطراف مدارس، اظهار داشت: گاهی شاهد هستیم که چهار خودرو کنار هم در مقابل مدرسه پارک شدهاند و با وجود هشدار پلیس، برخی شهروندان ناراحت میشوند. اما قانون، قانون است و مجموعه انتظامی موظف به اجرای آن است.
وی گفت: در شرایطی که با کمبود نیرو مواجه بودیم، همکاران عزیزمان در سپاه با تمام توان پای کار آمدند و خلأ موجود را جبران کردند. در موضوع کلانتری شماره ۲ نیز، با پیگیریهای ویژه فرماندار، و حمایت مسئولان استانی، موانع قانونی برطرف شد و در سفر اخیر وزیر، موضوع بهصورت مستقیم مطرح شد، بهزودی شاهد کلنگزنی منازل سازمانی مجموعه انتظامی و آغاز عملیات اجرایی کلانتری جدید خواهیم بود.
وی با اشاره به رشد جمعیت شهرستان، اظهار داشت: اردکان زمانی با جمعیتی حدود پنجاه هزار نفر تنها ۲ کلانتری فعال داشت، اما امروز با افزایش نیازها، مظلومیت نیروهای انتظامی بیش از پیش احساس میشود، با همت مسئولان و حمایت مردم، در مسیر توسعه زیرساختهای امنیتی گامهای مؤثری برداشته شده است.
طولابینژاد با اشاره به جانمایی پاسگاههای جدید، افزود: با بررسیهای میدانی، مناطق اولویتدار شناسایی شدهاند و بهزودی شاهد احداث پاسگاه در نقاط حساس شهرستان خواهیم بود.
وی در ادامه به چالشهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: استفاده نادرست از تلفن همراه توسط نوجوانان، نیازمند آموزش و آگاهیبخشی خانوادههاست، برخی مسائل مانند نصب دوربینهای نظارتی نیز نیازمند زیرساختهای فنی از جمله فیبر نوری و اپراتورهای ۲۴ ساعته هستند که در حال پیگیری و اجراست.
فرمانده انتظامی اردکان با تأکید بر برخورد قانونی با افراد غیرمجاز، گفت: مجموعه انتظامی با افراد دارای مدارک قانونی برخوردی ندارد، اما با افراد غیرمجاز، طبق قانون برخورد قاطع صورت میگیرد. برخی از منازل و باغها توسط شهروندان اجاره داده میشود که نیازمند ساماندهی و همکاری همهجانبه است.
وی از شورای شهر و شهردار اردکان بهدلیل تأمین امنیت در پارکها و فضاهای عمومی تقدیر کرد و افزود: مأموران انتظامی در نقاط مختلف شهر مستقر هستند و با رصد دقیق، نقاط ناامن شناسایی و اقدامات لازم انجام میشود. همچنین کلیپهای آموزشی و همکاری با مساجد و مؤسسات فرهنگی، نقش مؤثری در فرهنگسازی داشتهاند، خانوادهها باید در کنار مجموعه انتظامی، در پیشگیری از رفتارهای پرخطر مانند موتورسواری نوجوانان مشارکت داشته باشند.
طولابینژاد در خصوص چراغهای راهنمایی نیز گفت: پیشنهاد شده که در ساعات شب، بهجز چهارراههای پرترافیک، چراغها به حالت چشمکزن درآیند تا از نارضایتی شهروندان جلوگیری شود. برخی نقاط مانند سعدآباد نیازمند بازنگری در این زمینه هستند.
سرهنگ شهرام طولابینژاد، ضمن تشریح اقدامات مجموعه انتظامی در حوزههای فرهنگی، امنیتی و زیرساختی، بر نقش خانوادهها در اصلاح رفتارهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: امنیت امروز حاصل تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی و همراهی مردم است.