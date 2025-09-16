کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی مواد لایحه حمایت از ایرانیان خارج کشور را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که به هیات عالی نظارت ارجاع شده است‌ در جلسه کمیسیون‌ حقوقی و قضایی مجمع با حضور اکثریت اعضا و به ریاست عباسعلی، نایب رییس کمیسیون، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس این خبر در این جلسه پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات نماینده وزارت امورخارجه‌ ،‌ موادی از مصوبه مذکور از حیث رعایت سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و برخی از مواد لایحه مصوب مجلس، واجد ابهام و مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

شایان ذکر است هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام براساس‌ گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع راجع به مصوبه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اعلام نظر خواهد کرد.

منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام

تبادل نظر
