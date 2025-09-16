گزارش یک مرکز تحقیقاتی صهیونیستی فاش کرد که امارات با ارائه اطلاعات حیاتی، به اسرائیل در ترور مقامات یمنی کمک کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مرکز مطالعاتی صهیونیستی با نام «مرکز اورشلیم برای امور عمومی»  در گزارشی که توسط تحلیلگر خود، یونی بن مناخیم، تهیه شده، تاکید کرد که امارات متحده عربی نقش مهمی در کمک به رژیم تروریستی اسرائیل برای هدف قرار دادن  احمد غالب الرهوی، رئیس دولت نجات ملی یمن و وزرای همراه او ایفا کرده است.

بر اساس این گزارش، امارات با ارائه اطلاعات دقیق به رژیم تروریستی اسرائیل، عملیات ترور احمد الرهوی و تعدادی از وزرای او را تسهیل کرده است. این گزارش خاطرنشان می‌کند که همکاری میان این رژیم تروریستی و امارات برای موفقیت این عملیات‌ها  حیاتی بوده است.

در ادامه گزارش آمده است که یمنی‌ها ممکن است در پاسخ به این حملات، به دنبال انتقام‌جویی از طریق هدف قرار دادن شخصیت‌های برجسته سیاسی و امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل و همچنین زیرساخت‌های این رژیم تروریستی باشند. در نتیجه، تدابیر امنیتی برای مقامات ارشد صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی تشدید شده است.

این گزارش همچنین بیان می‌کند که استراتژی حمله به تاسیسات اقتصادی در یمن، برای مجبور کردن نیرو‌های مسلح یمن به توقف شلیک به عمق رژیم تروریستی اسرائیل، کافی نخواهد بود.

حمله تروریستی جنگنده‌های ارتش اسرائیل عصر روز پنجشنبه ۶ شهریور ماه با هدف ترور فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی یمن انجام شد. این حمله در ترور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع یمن ناموفق بود اما موجب شهادت نخست وزیر و تعدادی از وزرای یمن شد.

این حمله تروریستی سرآغاز عملیات امنیتی-اطلاعاتی نهادهای امنیتی اسرائیل (موساد و امان) در یمن است و هدف آن ترور فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی دولت یمن و جنبش انصارالله است.

منبع: المسیره

برچسب ها: حمله به یمن ، امارات و اسرائیل
