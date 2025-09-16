معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از نشان دار شدن تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی احمدی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، گفت: تخصیص «مالیات‌های نشان‌دار» توسط مردم شهر و روستا برای تکمیل پروژه‌ها، بار‌ها مطرح شده بود که راهگشای تکمیل تالار مرکزی شیراز  است و اکنون با انتشار این پیام، تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار شده است و به زوی انتظار طولانی مردم و جامعه فرهنگی به ثمر خواهد نشست تا از مزایای موثر آن بهره ببریم.

او با تأکید بر اینکه یکی از راهکارها، تخصیص «مالیات‌های نشان‌دار» بود تا در مشارکت مردم و فعالان اقتصادی و با پرداخت به‌موقع مالیات خویش، قفل منابع مالی را بشکنند و پایانی برای انتظار طولانی جامعه فرهنگی باشند، گفت: اکنون نام «تالار مرکزی شیراز» در طرح مالیاتی نشان‌دار گردیده و چشم امید جامعه هنری و مردم شیراز به آن دوخته شده است.  

 احمدی افزود: اگر این مسیر تأمین مالی به‌طور واقعی و شفاف اجرا گردد، شاید رؤیای ۱۴ ساله ساخت و ساز این مرکز، سرانجام در قامت بنایی زنده و پویا قد بکشد. بنایی که نه فقط برای شیراز، که برای ایران و منطقه، نمایانگر عظمت فرهنگ و هنر ایرانی خواهد شد.   

معاون توسعه مدیریت و منابع فرهنگ و ارشاد فارس عنوان کرد: شیراز، شهر شعر و اندیشه، در قلب خود بنایی فرهنگی هنری با عنوان تالار مرکزی را حمل می‌کند؛ پروژه‌ای که قرار است به قطب بزرگ فرهنگ و هنر جنوب کشور بدل شود. این تالار، که از همان ابتدا با هدف ایجاد مرکزی برای نمایش، موسیقی، تئاتر و رویداد‌های فرهنگی طراحی شد، بنا دارد تا میزبان هنرمندان ایرانی و محفلی برای تعاملات فرهنگی بین‌المللی باشد.  

۱۱۰۰ میلیارد تومان تا تکمیل تالار مرکزی

 احمدی گفت: اسکلت اصلی ساختمان؛ اکنون سر به فلک کشیده و در قاب بتنی خود ایستاده است، و بهره‌برداری از آن در گروی ۱۱۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است تا پیشکش چشم انتظاری هم‌استانی‌های فرهنگ‌دوست و هنر‌دوست شود.

او با بیان اینکه برای بنای مورد انتظار فرهنگ‌وران و هنرمندان فارسی؛ تاکنون ۱۷۵ میلیارد تومان هزینه شده، افزود:  تالار مرکزی، در اندیشه معماران و مدیران فرهنگی، قلب تپنده‌ای برای هنر و خلاقیت خواهد شد؛ جایی که هنرمندان محلی و ملی در کنار یکدیگر آثاری ماندگار خلق کنند و شهری، چون شیراز، با پشتوانه غنی ادبی و تاریخی‌اش، در عرصه جهانی بیشتر خواهد درخشید.

 احمدی همچنین به ساختار درونی این پروژه که می‌تواند نه تنها محفل هنرمندان استان فارس، بلکه بستری ملی و بین‌المللی برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی ایران باشد، مشروط بر آنکه منابع مالی به‌موقع تأمین گردد اشاره کرد و گفت: پروژه تالار مرکزی شیراز با زیربنای ۱۴ هزار و ۳۵۰ مترمربع، در سال ۱۳۹۹ کلید خورد.  

معاون توسعه مدیریت و منابع فرهنگ و ارشاد فارس خاطرنشان کرد: طراحی این پروژه شامل یک سالن تخصصی موسیقی با ظرفیت ۶۰۰ نفر، سالن تئاتر با ظرفیت مشابه، بلک‌باکس و پلاتوی نمایشی، کلاس‌های آموزشی، فضا‌های اداری، خدماتی و رفاهی، محوطه‌سازی، فضای سبز و پارکینگ است؛ مجموعه‌ای که می‌تواند سیمای فرهنگی شهر را دگرگون سازد. اکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و اسکلت، سقف و سفت‌کاری‌ها پایان یافته‌اند که امید داریم هر چه سریعتر به بهره‌برداری برسیم.

