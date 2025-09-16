باشگاه خبرنگاران جوان - در دهمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال جوانان کشور، ۹ ورزشکار برتر کشور با هدف ارتقاء آمادگی جسمانی، فنی و تاکتیکی به مدت هفت روز زیر نظر کادر فنی به تمرین خواهند پرداخت.

یوسفیان، سرمربی تیم ملی گلبال جوانان، اظهار داشت: «این مرحله از اردو یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای تیم ماست تا بتوانیم هماهنگی و انسجام بیشتری بین بازیکنان ایجاد کنیم. با توجه به سطح بالای رقابت‌ها در مسابقات پارآسیایی جوانان، ضروری است که ورزشکاران در بهترین شرایط بدنی و ذهنی قرار داشته باشند.»

او افزود: «تلاش ما بر این است که با برنامه‌ریزی دقیق و تمرینات منسجم، نقاط ضعف را برطرف کنیم و استراتژی‌های جدیدی را برای بازی‌های پیش‌رو تمرین کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت همچنین به جوانان فرصت داده می‌شود تا در شرایط مسابقه شبیه‌سازی شده تمرین کنند و تجربه حضور در فضای رقابتی را کسب نمایند.»

سرمربی تیم ملی گلبال جوانان با اشاره به اهمیت حمایت‌های فدراسیون و مسئولان ورزشی گفت: «همکاری و حمایت‌های مستمر فدراسیون نابینایان و کم بینایان و همچنین امکانات فراهم شده در این اردو، باعث شده که شرایط مناسبی برای تمرینات فراهم شود. این امر نقش بسزایی در انگیزه و پیشرفت بازیکنان دارد.»

یوسفیان تاکید کرد: «هدف اصلی ما، اعزام تیمی آماده و منسجم به مسابقات پارآسیایی جوانان است تا بتوانیم علاوه بر کسب مدال‌های رنگارنگ، نام ایران را در عرصه‌های بین‌المللی بیش از پیش مطرح کنیم.»

یوسفیان در پایان گفت: مسابقات پارآسیایی جوانان، از مهم‌ترین رویداد‌های چندورزشی است که به صورت چهار سال یک بار پس از بازی‌های آسیایی جوانان با حضور ورزشکاران معلول جوان برگزار می‌شود. نخستین دوره آن در سال ۲۰۰۹ در توکیو ژاپن برگزار شد. این رقابت‌ها فرصت مناسبی برای جوانان ورزشکار است تا توانایی‌ها و شایستگی‌های خود را به نمایش بگذارند. ضمن اینکه طبق بررسی‌ها ژاپن- کره و تایلند تاکنون رقبای اصلی ما محسوب میگردند و بقیه تیم‌ها به جز چین که تاکنون اعلام آمادگی نکرده خیلی صاحب سبک نیستند.

مهدی غفوری-طا‌ها کرامتی-علی‌رضا رسولی-حسین کرمی‌مقدم-عبدالاحد صالح‌زهی-علی ریگی-بنیامین قبادی -احمد رضا قاسمی -سید علی موسوی ملی پوشان دعوت شده به این مرحله از اردو میباشند.

عادل نجفی به عنوان مربی بدن ساز، رحمت الله حسینی مقدم و صاحب یوسفی به عنوان مربی با سرمربیگری محمود یوسفیان در این مرحله از اردو حضوردارند.

منبع: فدراسیون نابینایان و کم بینایان