در شرایط کنونی بازار مسکن، تامین سرپناهی مناسب برای زوج‌های جوان، به ویژه در کلان‌شهرها، به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. در همین راستا، طرح مسکن استیجاری به عنوان راهکاری نوین و حمایتی زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه اجاره خواهد شد که در همین راستا طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی یکی از مهم ترین راهکارهای بهبود وضعیت بازار مسکن که قرار هست از سوی وزارت راه وشهرسازی اجرا شود طرح مسکن استیجاری است .

اجرای طرح مسکن استیجاری در کشور مشکل گشای مستاجران

در همین راستا حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان در یک برنامه رادیویی اظهار داشت: هرچند حجم موجود مسكن با تعداد خانوارها تقریبا برابر است، اما دسترسی دهك‌های یك تا چهار به مسكن محدود شده است، سیاست‌های پیشین نتوانسته‌اند به‌طور كامل مشكل این اقشار را حل كنند.

طاهرخانی بر اهمیت عرضه مسكن استیجاری برای اقشار كم‌درآمد تاكید كرد و گفت: این سیاست می‌تواند یكی از مهم‌ترین راهكارهای تامین مسكن باشد، به ویژه در كلان‌شهرها كه مشكل كمبود مسكن بیشتر است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با همكاری شهرداری و سایر نهادها، ساخت مسكن حمایتی در قالب طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسكن را در دستور كار دارد و تاكید كرد كه مشاركت بخش خصوصی در ساخت مسكن ضروری است ،ناپایداری بافت‌های فرسوده شهری و روستایی اشاره كرد و گفت: این موضوع از اولویت‌های وزارتخانه است.

به گفته معاون مسکن و ساختمان طاهرخانی، در کلان‌شهرها به اجرا درخواهد آمد، با هدف تسهیل دسترسی به مسکن و کاهش فشار مالی از دوش زوج‌های جوان طراحی شده است.دولت‌های گذشته تلاش كردند با مالك‌سازی و انبوه‌سازی، اقشار كم‌درآمد را صاحب خانه كنند، اما نبود توانایی مالی این افراد باعث شده اغلب یا انصراف دهند یا مسكن خود را به اقشار غیرنیازمند برای سرمایه‌گذاری یا اجاره واگذار كنند.

وی در آخرین جلسه نشست خبری خود اعلام کرد : در عمل هم دیده می‌شد که این دهک‌ها هدف اصلی این طرح‌ها بودند، چون مداخله دولت تنها در مواردی توجیه دارد که اقشار کم‌درآمد امکان تأمین مسکن از مسیر بازار عادی را نداشته باشند. اما در بسیاری از پروژه‌ها، به دلیل ناتوانی این گروه‌ها در تأمین آورده، مجبور می‌شدند امتیازشان را به صورت غیررسمی واگذار کنند و از طرح خارج شوند و افراد دیگری جایگزینشان شوند.

اجرای طرح مسکن استیجاری در کشور از یک ماه آینده

طاهرخانی همچنین از آغاز ساخت اولین پروژه مسکن استیجاری در کشور خبر داد و افزود: این طرح از ماه آینده شروع می‌شود.

روز گذشته هم فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی در خصوص آخرین وضعیت مسکن استیجاری اعلام کرد: تا پایان سال ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری وارد چرخه بازار خواهیم اورد و این اقدامات نشان دهنده اهمیت اجرای مسکن استیجاری است.

وی ادامه داد: طرح مسکن استیجاری به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مسکنی در کشور به شمار می‌رود که این موضوع در شورای عالی مسکن بسیار موثر توجه قرار گرفته است و به طور قطع در این دوره وزارت راه وشهرسازی اقدامات قابل توجه‌ای در این حوزه انجام خواهد داد.

براساس این گزارش بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اجرای طرح مسکن استیجاری خود می تواند زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن و بازار اجاره در کشور شود در صورتی که این طرح انجام شود به طور قطع آینده خوبی برای این بازار رقم خواهد خورد.

رفع مشکلات مستاجران در حوزه ودیعه مسکن از طریق مسکن استیجاری

در همین زمینه منصور هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح مسکن استیجاری و نقش آن در بهبود وضعیت بازار مسکن گفت: یکی از بزرگترین مزایای این طرح، کاهش نیاز به پرداخت ودیعه‌های سنگین و اقساط طولانی‌مدت خرید مسکن است. زوج‌های جوان می‌توانند با هزینه‌های کمتر، صاحب سرپناه شوند و این امکان را می‌یابد که پس‌انداز خود را برای آینده‌ای بهتر مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه زندگی در خانه‌های استیجاری به زوج‌های جوان این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط شغلی و زندگی، محل سکونت خود را به راحتی تغییر دهند گفت: این انعطاف‌پذیری برای افرادی که در ابتدای مسیر شغلی هستند یا ممکن است نیاز به جابجایی داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه با توجه به گران بودن خرید مسکن در مناطق مرکزی و با امکانات شهری بالا، مسکن استیجاری فرصتی را فراهم می‌کند تا زوج‌های جوان بتوانند در مناطق با کیفیت‌تر و با دسترسی بهتر به امکانات رفاهی، آموزشی و درمانی زندگی کنند.

براساس این گزارش اجرای موفقیت‌آمیز چنین طرحی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و رفع چالش‌هایی است. مواردی نظیر اطمینان از کیفیت ساخت واحدها، رعایت استانداردهای لازم، تعیین اجاره‌بهای عادلانه و نظارت بر حسن اجرای طرح، از جمله این چالش‌ها محسوب می‌شوند. با این حال، با تدابیر لازم و همکاری بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی، می‌توان بر این موانع غلبه کرد.

همچنین حسینی کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه قرار بود مسکن استیجاری در تابستان وبرای رفع مشکلات مستاجران اجرا شود اما هنوز بعد از گذشت سه ماه این طرح اجرایی نشده است و هر بار مسئولان در این بخش وعده های مختلفی از اجرای این طرح می دهند.

وی ادامه داد: این طرح اگر بتواند به درستی اجرایی شود نقش بسیار موثری را برای کنترل این بازار خواهد داشت و مشکلات عمده مستاجران در این حوزه را برطرف می کند.

گفتنی است طرح مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان در کلان‌شهرها، یک حرکت رو به جلو و امیدوارکننده در جهت حل معضل مسکن است. این طرح با ارائه مزایای متعدد، نه تنها بار مالی را از دوش جوانان برمی‌دارد، بلکه به آن‌ها امکان می‌دهد تا با آرامش خاطر بیشتری به ساختن آینده‌ای مشترک بپردازند. انتظار می‌رود با پیگیری و اجرای موثر این طرح، شاهد بهبود وضعیت مسکن و افزایش رضایتمندی در میان زوج‌های جوان باشیم.