رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران گفت: تغییر اقلیم سبب افزایش رخداد‌های شدید آب و هوایی در سرتاسر جهان شده است که حداقل برای چندین دهه در قاره‌ها دیده نشده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد وظیفه در کارگاه منطقه ای سازمان جهانی هواشناسی که برای تدوین برنامه راهبری WMO به صورت ویدئو کنفرانس با حضور کشورهای منطقه برگزار شد، به افزایش رویدادهای غیرمنتظره در سراسر جهان به ویژه آسیا اشاره کرد و افزود: برای مثال سیلاب‌های بسیار مخربی که به‌تازگی در تگزاس ایالات متحده، بارسلونا اسپانیا و همچنین پاکستان رخ داد، رویدادهایی بود که تا حالا با این شدت سابقه نداشته است.

وی گفت: برای مواجهه مناسب با این‌ پدیده‌های جدید، باید با ظرفیت‌های نو و فناوری‌های جدید تطبیق بیشتری پیدا کرد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با توجه به تغییراتی که اکنون در حوزه آب و هوا و فناوری های مرتبط با آن در جهان نظاره می شود، باید تطبیق بیشتری بین رویدادهای جدید و استفاده از ظرفیت‌های نوین ایجاد شود.

وی افزود: افزایش دیجیتالی شدن جهان و تاثیرگذاری هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و رایانه‌های فوق‌پیشرفته می تواند چالش‌های جدیدی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند.

وظیفه بیان‌داشت: فناوری‌های جدید به‌ویژه در بخش آموزش، باید در کشورهای در حال توسعه با حضور متخصصان و مربیان مجرب ایجاد یا توسعه یابد.

وی اضافه کرد: سازمان‌های هواشناسی در سراسر جهان، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، شاید هنوز مثل دهه های گذشته خدمات داده‌ای ارائه می دهند، اما حالا برای حفظ جایگاه خود در ساختارهای دولتی و ظرفیت ملی، باید نقش شان را تغییر بدهند و به سازمان‌هایی تبدیل شوند که از تصمیم‌گیری‌ها پشتیبانی می‌کنند.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور عنوان کرد: تبدیل سازمان های هواشناسی ملی به مراکز پشتیبان تصمیم گیری ها می‌تواند جایگاه و ارزش آنها را در نهادهای دولتی حفظ کند.

برپایه این گزارش، پیشنهاد هواشناسی ایران برای تدوین برنامه راهبردی سازمان جهانی هواشناسی با استقبال اتحادیه منطقه ۲ سازمان جهانی هواشناسی در آسیا همراه شد.

منبع: سازمان هواشناسی

برچسب ها: تغییر اقلیم ، سازمان جهانی هواشناسی
خبرهای مرتبط
امنیت غذایی کشور تحت تاثیر تغییرات اقلیمی است
مقابله با خشکسالی و تغییر اقلیم نیازمند تداوم همکاری‌های بین‌المللی است
کاهش ۴۰ درصدی بارش نسبت به دوره نرمال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وام ازدواج پشت صف‌های طولانی
ایجاد فصل تازه همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان/ افزایش کیفیت محصولات در راه است
توقف واگذاری زمین به مردم به بهانه کم‌آبی
بارش تهران کمتر از نصف شد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
جایگاه صادرات زعفران ایرانی در معرض خطر است
عقب ماندن یکساله شاخص‌کل بورس از رقبا/ صندوق‌ها ناجی سهامداران؟
بازچرخانی آب از جمله سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است
اکنون وضعیت سوخت نیروگاه‌ها بهتر از سال گذشته است+ فیلم
۱۳۱ میلیون مترمکعب به ظرفیت پساب استان تهران اضافه خواهد شد
آخرین اخبار
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
جابه‌جایی ۶۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری
بازچرخانی آب از جمله سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است
اکنون وضعیت سوخت نیروگاه‌ها بهتر از سال گذشته است+ فیلم
عرضه ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری به چرخه مسکن تا پایان سال
۴ هزار سینماگر صاحب خانه می‌شوند
۱۳۱ میلیون مترمکعب به ظرفیت پساب استان تهران اضافه خواهد شد
تأمین آب نیروگاه سیکل ترکیبی پرند از محل پساب تصفیه شده شهر پرند
حذف شرکت‌های صوری در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده
رگبار باران در ۴ استان کشور
توقف واگذاری زمین به مردم به بهانه کم‌آبی
جایگاه صادرات زعفران ایرانی در معرض خطر است
ایجاد فصل تازه همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان/ افزایش کیفیت محصولات در راه است
بارش تهران کمتر از نصف شد
عقب ماندن یکساله شاخص‌کل بورس از رقبا/ صندوق‌ها ناجی سهامداران؟
وام ازدواج پشت صف‌های طولانی
کاهش ناترازی برق در تهران با شتاب ساخت نیروگاه‌های خورشیدی / امیدواری به پایان خاموشی‌ها
ذخایر کالا‌های اساسی مطمئن است / جریمه ۳۷ میلیاردی برای گران‌فروشان مرغ و گوشت
سالیانه ۸۰ میلیارد دلار انرژی در کشور هدر می‌رود
آغاز ساخت بیش از ۱۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر‌های جدید
پایان هفته نواحی غربی کشور توفانی می‌شود
وزیر صمت: ایران برای ارتقای روابط تجاری با افغانستان برنامه‌های جدید دارد
صدور ۱۰ هزار میلیارد تومان گواهی صرفه‌جویی انرژی