باشگاه خبرنگاران جوان - احد وظیفه در کارگاه منطقه ای سازمان جهانی هواشناسی که برای تدوین برنامه راهبری WMO به صورت ویدئو کنفرانس با حضور کشورهای منطقه برگزار شد، به افزایش رویدادهای غیرمنتظره در سراسر جهان به ویژه آسیا اشاره کرد و افزود: برای مثال سیلابهای بسیار مخربی که بهتازگی در تگزاس ایالات متحده، بارسلونا اسپانیا و همچنین پاکستان رخ داد، رویدادهایی بود که تا حالا با این شدت سابقه نداشته است.
وی گفت: برای مواجهه مناسب با این پدیدههای جدید، باید با ظرفیتهای نو و فناوریهای جدید تطبیق بیشتری پیدا کرد.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با توجه به تغییراتی که اکنون در حوزه آب و هوا و فناوری های مرتبط با آن در جهان نظاره می شود، باید تطبیق بیشتری بین رویدادهای جدید و استفاده از ظرفیتهای نوین ایجاد شود.
وی افزود: افزایش دیجیتالی شدن جهان و تاثیرگذاری هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و رایانههای فوقپیشرفته می تواند چالشهای جدیدی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند.
وظیفه بیانداشت: فناوریهای جدید بهویژه در بخش آموزش، باید در کشورهای در حال توسعه با حضور متخصصان و مربیان مجرب ایجاد یا توسعه یابد.
وی اضافه کرد: سازمانهای هواشناسی در سراسر جهان، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، شاید هنوز مثل دهه های گذشته خدمات دادهای ارائه می دهند، اما حالا برای حفظ جایگاه خود در ساختارهای دولتی و ظرفیت ملی، باید نقش شان را تغییر بدهند و به سازمانهایی تبدیل شوند که از تصمیمگیریها پشتیبانی میکنند.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور عنوان کرد: تبدیل سازمان های هواشناسی ملی به مراکز پشتیبان تصمیم گیری ها میتواند جایگاه و ارزش آنها را در نهادهای دولتی حفظ کند.
برپایه این گزارش، پیشنهاد هواشناسی ایران برای تدوین برنامه راهبردی سازمان جهانی هواشناسی با استقبال اتحادیه منطقه ۲ سازمان جهانی هواشناسی در آسیا همراه شد.
منبع: سازمان هواشناسی