کارشناس کشاورزی از کاهش قیمت میوه در بازار خبر داد و گفت: با افزایش عرضه از ۱۵ مهرماه پیش بینی می شود که قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی میوه و تره بار گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز، عرضه بار افزایش می یابد که این امر منجر به کاهش ۱۰ تا ۲۰ هزارتومانی قیمت می شود.

به گفته وی، در حال حاضر عرضه میوه های نوبرانه پاییز همچون انار، کیوی و نارنگی به بازار در حال انجام است و از ۱۰ مهرماه پرتقال بم بدست می آید که براین اساس مشکلی نداریم.

دارایی نژاد ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که از ۱۵ مهرماه به بعد عرضه بار افزایش می یابد که براین اساس نوسان قیمتی در بازار نخواهیم داشت.

کارشناس کشاورزی قیمت هرکیلو موز هندی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، موز فیلپین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتومان و انبه ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومان اعلام کرد.

وی قیمت هرکیلو هلو هسته جدا را ۷۰ تا ۱۱۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو شلیل شمس ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، سیب درختی ۸۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، سیب دماوند ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب میانه ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، سیب گالا ۸۰ تا ۱۱۰ هزارتومان،انگور بی دانه ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، انگور کندری ۷۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، انجیر زرد ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان، گلابی ۹۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، پسته تازه ۲۰۰ تا ۳۸۰ هزارتومان

فعال میدان مرکزی میوه و تره بار ادامه داد: در حال حاضر هرکیلو گوجه فرنگی با نرخ ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان، پیاز ۱۲ تا ۱۷ هزارتومان، سیب زمینی ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان، کاهو ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان و لیموترش ۸۰ تا ۱۵۰ هزارتومان در میدان مرکزی عرضه می شود که با احتساب ۳۰ تا ۳۵ درصد سود باید بدست مصرف کننده برسد‌.

وی قیمت هرکیلو هندوانه را ۱۸ تا ۲۸ هزارتومان، خربزه ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان، طالبی ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان و جانا ۲۵ تا ۳۰ هزارتومان اعلام کرد.

دارایی نژاد با اشاره به وضعیت قیمت میوه های نوبرانه پاییز افزود: نرخ کنونی هرکیلو انار ۵۵ تا ۱۰۰ هزارتومان، نارنگی ۷۰ تا ۱۲۰ هزارتومان و کیوی ۹۰ تا ۱۵۰ هزارتومان است.

کارشناس کشاورزی از توزیع روزانه ۱۷ هزارتن میوه و صیفی در میدان مرکزی خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که با افزایش عرضه از ۱۵ مهرماه قیمت ها ۱۰ درصد کاهش می یابد.

برچسب ها: میوه های پاییز ، بازار میوه ، قیمت میوه
خبرهای مرتبط
بازار میوه با عرضه انبوه نوبرانه‌های پاییز متعادل می‌شود
کاهش ۱۰ درصدی قیمت میوه از ۲۰ شهریور
قیمت میوه در هفته‌های آتی ارزان می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دقیقا کجاش ارزونه ،،قیمت از ۵۰ همش بالاتره..ارزونه دیگه
۰
۳
پاسخ دادن
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
تابستان تمام شد اما مسکن استیجاری اجرا نشد/ مستاجران چشم انتظار سیاست های مسکن دولت
قیمت مرغ با کاهش گرمای هوا متعادل می‌شود
افزایش میزان سوداگری در بازار مسکن از طریق عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک مرکزی
آخرین اخبار
قیمت مرغ با کاهش گرمای هوا متعادل می‌شود
افزایش میزان سوداگری در بازار مسکن از طریق عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک مرکزی
تابستان تمام شد اما مسکن استیجاری اجرا نشد/ مستاجران چشم انتظار سیاست های مسکن دولت
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم