کارشناس کشاورزی از کاهش قیمت میوه در بازار خبر داد و گفت: با افزایش عرضه از ۱۵ مهرماه پیش بینی می شود که قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی میوه و تره بار گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز، عرضه بار افزایش می یابد که این امر منجر به کاهش ۱۰ تا ۲۰ هزارتومانی قیمت می شود.

به گفته وی، در حال حاضر عرضه میوه های نوبرانه پاییز همچون انار، کیوی و نارنگی به بازار در حال انجام است و از ۱۰ مهرماه پرتقال بم بدست می آید که براین اساس مشکلی نداریم.

دارایی نژاد ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که از ۱۵ مهرماه به بعد عرضه بار افزایش می یابد که براین اساس نوسان قیمتی در بازار نخواهیم داشت.

کارشناس کشاورزی قیمت هرکیلو موز هندی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، موز فیلپین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتومان و انبه ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومان اعلام کرد.

وی قیمت هرکیلو هلو هسته جدا را ۷۰ تا ۱۱۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو شلیل شمس ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، سیب درختی ۸۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، سیب دماوند ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب میانه ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، سیب گالا ۸۰ تا ۱۱۰ هزارتومان،انگور بی دانه ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، انگور کندری ۷۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، انجیر زرد ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان، گلابی ۹۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، پسته تازه ۲۰۰ تا ۳۸۰ هزارتومان

فعال میدان مرکزی میوه و تره بار ادامه داد: در حال حاضر هرکیلو گوجه فرنگی با نرخ ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان، پیاز ۱۲ تا ۱۷ هزارتومان، سیب زمینی ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان، کاهو ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان و لیموترش ۸۰ تا ۱۵۰ هزارتومان در میدان مرکزی عرضه می شود که با احتساب ۳۰ تا ۳۵ درصد سود باید بدست مصرف کننده برسد‌.

وی قیمت هرکیلو هندوانه را ۱۸ تا ۲۸ هزارتومان، خربزه ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان، طالبی ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان و جانا ۲۵ تا ۳۰ هزارتومان اعلام کرد.

دارایی نژاد با اشاره به وضعیت قیمت میوه های نوبرانه پاییز افزود: نرخ کنونی هرکیلو انار ۵۵ تا ۱۰۰ هزارتومان، نارنگی ۷۰ تا ۱۲۰ هزارتومان و کیوی ۹۰ تا ۱۵۰ هزارتومان است.

کارشناس کشاورزی از توزیع روزانه ۱۷ هزارتن میوه و صیفی در میدان مرکزی خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که با افزایش عرضه از ۱۵ مهرماه قیمت ها ۱۰ درصد کاهش می یابد.