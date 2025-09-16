باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان نیم فصل اول مرحله مقدماتی لیگ برتر فوتبال امید‌های مازندران، تیم‌های میران ساری و شهرداری نوشهر به ترتیب با کسب ۸ و ۱۲ امتیاز عنوان نخست گروه‌های شرق و غرب را به دست آوردند.

در هفته پنجم و پایانی دور رفت این مسابقات، تیم میران ساری صدرنشین گروه شرق در خانه مقابل تیم قعرنشین باران جویبار با تساوی بدون گل متوقف شد تا جویباری‌ها اولین امتیاز فصل را به دست آورند.

میران ساری با هدایت قیصر نقی پور قهرمان نیم فصل اول گروه شرق لیگ برتر فوتبال امید‌های مازندران شد.

شهدای بابلسر با نتیجه ۲ بر ۱ طوس ساری را شکست داد تا مانع قهرمانی تیم ساروی در دور رفت شود.

تیم‌های شهدای بابلسر و طوس ساری با ۷ امتیاز به ترتیب در جدول رده‌بندی رقابت‌ها دوم و سوم هستند.

محسن امیرکلا که در هفته آخر استراحت داشت با ۴ امتیاز، تیم چهارم جدول دور رفت است.

شهرداری نوشهر برای کسب قهرمانی در گروه غرب لیگ برتر فوتبال امید‌های مازندران، تیم شهید رضوی سرخرود را گلباران کرد.

شاگردان عبدالله شاه حسینی در این مسابقه با حساب ۱۳ بر صفر به برتری رسیدند و با ۱۳ امتیاز قهرمان دور رفت شدند.

ملاکلا سرخرود در رقابتی حساس برای کسب جایگاه دوم نیم فصل با نتیجه ۲ بر ۱ بر تیم ستارگان خزر سلمانشهر غلبه کرد.

حاصل کار هر ۲ تیم ملاکلا سرخرود و ستارگان خزر سلمانشهر در ۵ بازی نیم فصل اول ۹ امتیاز بود.

تکنیک نور در بازی بیرون از خانه با حساب ۳ بر ۱ مغلوب سپند آمل شد.

با این نتیجه، تیم ۷ امتیازی تکنیک نور، رتبه چهارم گروه غرب در جدول رقابت‌های گروه لیگ برتر فوتبال امید‌های مازندران را به خود اختصاص داد و سپند آمل با ۱ امتیاز کمتر پنجم شد.

تیم بدون امتیاز شهیدرضوی سرخرود هم در جایگاه ششم و انتهای جدول ایستاد.

مرحله مقدماتی مسابقات لیگ برتر فوتبال امید‌های مازندران با شرکت ۱۱ تیم در ۲ گروه ۵ تیمی شرق و غرب به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود.