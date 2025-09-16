به منظور تداوم در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، شهرستان کازرون با توجه به ظرفیت های موجود توانسته است بیش از ۳۹۸ هزار اصله نهال از گونه های مختلف تولید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی دهقانی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون گفت: به دنبال ابلاغ سازمانی برای تولید نهال جهت استمرار در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت نهالستان کازرون با بهره گیری از تمامی توان کمی و کیفی خود سهم مهمی در عملیاتی نمودن این طرح با کاشت نهال را به خود اختصاص داد.

او گفت: تعداد نهال های کشت شده سیصد و نود و هشت هزار و ششصد اصله می باشد که عمده آن گونه هایی از قبیل شمشاد، جانبو و شاخ بزی می باشد.

دهقانی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح شاهد تحول عظیمی در توسعه فضای سبز در مناطق مختلف شهرستان خواهیم بود.

او در پایان افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم این شهرستان می تواند سطح کاشت نهال در نهالستان را افزایش داده و حتی تعهدات تولید نهال دیگر شهرستان ها را تامین کند.

رفع تصرف و خلع ید ۱۸ هکتار از اراضی ملی خفر

در راستای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال و جلوگیری از زمین خواری و مقابله با متصرفان اراضی ملی و سودجویان میزان ۱۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان خفر از دست متصرفان خارج و به بیت المال بازگردانده شد.

اکبر خانی زاده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خفر با اعلام این خبر افزود: با هدف حفظ انفال و عرصه های ملی ۱۸ هکتار از اراضی ملی این شهرستان واقع در پلاک کرفت با حکم قضایی خلع ید و به دولت بازگردانده شد.

او افزود: عملیات آزاد سازی این اراضی تصرفی با پیگیری یگان حفاظت و واحد حقوقی اداره انجام شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خفر با اشاره به اینکه ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی با هرگونه تخلف اعم از تخریب و تصرف، قطع درختان جنگلی و بوته کنی، حمل چوب و زغال درختان جنگلی و یا بهره برداری غیرمجاز از محصولات جنگلی و مرتعی به شدت برخورد خواهند کرد، فرهنگ سازی و آموزش و حفاظت مشارکتی را از مهم ترین عوامل در پاسداشت انفال و عرصه های منابع طبیعی توسط مردم دانست.

خانی زاده در پایان با اشاره به گشت زنی شبانه روزی نیروهای این مجموعه در عرصه های منابع طبیعی از مردم طبیعت دوست درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف و آتش سوزی در اراضی ملی و حمل غیر مجاز محصولات جنگلی و مرتعی مراتب را از طریق تلفن ۱۵۰۴ یگان امداد جنگل و مرتع به این اداره اطلاع دهند.

صدور سند تک برگ برای ۱۳ هزار هکتار از اراضی منابع ملی فسا

امید کریم نیا رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فسا با اعلام این خبر گفت: با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فسا و در راستای اجرای حدنگاری اراضی منابع ملی و همچنین مقررات ماده ۱۳ و ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ، سند اراضی ملی ۳۵ پلاک این شهرستان صادر شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فسا اظهار کرد: صدور اسناد تک برگی علاوه بر تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و تعرض به انفال، گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین خواری بشمار می‌آید.

منبع: روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری فارس