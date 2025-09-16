باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) به شهر قم، فضای عمومی شهر آکنده از عطر معنویت و جلوههای ارادت شد. از نخستین ساعات صبح، خیابانهای منتهی به حرم مطهر شاهد حضور پرشور زائران و شهروندانی بودند که برای گرامیداشت این مناسبت تاریخی گرد هم آمده بودند.
آیین حرکت کاروان نمادین «ورود کریمه اهل بیت» از میدان معصومیه تا حرم مطهر برگزار شد. این مراسم با حضور خادمان، زائران و شهروندان قمی، در قالب «کاروان شادی» به اجرای برنامههای آیینی و فرهنگی در صحن امام رضا (ع) انجامید.
جلوههای ارادت به ولی نعمت شهر
در سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)، قم به صحنهای از مهر و ارادت بدل شد. از حرکت کاروان نمادین تا بوی اسئند و سلام و صلوات صلوات جلوههایی از عشق بیپایان مردم به ولینعمت شهر در جایجای قم به چشم آمد؛ شهری که با بانوی کرامت، معنا میگیرد و با ارادت، جان میگیرد.
به مناسبت این روز ضریح مطهر حضرت معصومه (س) با گلهای طبیعی و تزئینات ویژه گلآرایی شد؛ رز، لیلیوم و داوودی در ترکیبی هنرمندانه، فضای حرم را معطر و چشمنواز ساختند. این آیین با مشارکت خادمان آستان و گروههای مردمی، نمادی از عشق و ارادت عمومی به ساحت بانوی کرامت بود.
به یمن امروز بر فراز آسمان ،کاروان حضرت معصومه سلاماللهعلیها گلباران شد؛ گویی آسمان هم به شوق میهمانِ قم شدنِ بانو، دست به دعا برده است.
بازدید رایگان از موزه آستان مقدس
در همین روز، بازدید از موزه آستان مقدس بهصورت رایگان اعلام شد. این اقدام با هدف ترویج فرهنگ زیارت و آشنایی بیشتر زائران با تاریخ و آثار مرتبط با حضرت صورت گرفت. موزه شامل مجموعهای از قرآنهای خطی، آثار هنری و اسناد تاریخی است که جایگاه والای حضرت معصومه (س) را در تاریخ تشیع روایت میکند.
ثبت «روز قم» در تقویم رسمی
حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مشرف، ، معاون فرهنگی حرم مطهر از ثبت رسمی روز ۲۳ ربیعالاول به نام «روز قم» در تقویم ملی خبر داد. شعار «قم، جهانشهر تمدنی اهلبیت (ع)» برای این مناسبت انتخاب شده تا جایگاه فرهنگی و تمدنی قم در سطح ملی و فراملی برجسته شود.
ویژهبرنامههای ایام معصومیه در حرم حضرت معصومه (س)
معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه (س) از برگزاری مجموعهای از آیینهای فرهنگی، آیینی و رسانهای به مناسبت سالروز ورود بانوی کرامت به قم خبر داد. این برنامهها با آیین خطبهخوانی خادمان در شبستان امام خمینی (ره) آغاز شد.
حرکت کاروان نمادین شادی، جشنهای شبانه تا شب ولادت امام حسن عسکری (ع)، کرسی تلاوت فاطمی، جشن ویژه کودکان، مراسم چندزبانه برای زائران خارجی، اعزام کاروانهای «سفیران کریمه» به مدارس، تحول رسانهای آستان با نصب فیبر نوری و راهاندازی استودیو، برپایی موکب مهربانی، نمایشگاه هنری و حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار از جمله ویژه برنامه هاست.
«قم، جهانشهر تمدن اهل بیت» شعاری فراتر از واژهها
«قم، جهانشهر تمدن اهل بیت» صرفاً یک شعار نیست؛ بیانیهای است که جایگاه قم را در منظومه تمدن شیعه بازتعریف میکند. قم، با محوریت حرم حضرت معصومه (س)، حوزههای علمیه، مراکز پژوهشی و زیستبوم معنویاش، به شهری بدل شده که نهتنها در ایران، بلکه در جهان تشیع، نقش تمدنساز دارد.
در کاروان نمادین سالروز ورود حضرت، این شعار بر پیشانی مراسم نقش بست؛ بر بنرها، پرچمها و دلهای شرکتکنندگان. «جهانشهر» بودن قم، اشارهایست به گستره تأثیر آن در جهان اسلام؛ و «تمدن اهل بیت»، یادآور آن است که این شهر، نه فقط محل زیارت، بلکه خاستگاه اندیشه، اخلاق و فرهنگ اهل بیت (ع) است.