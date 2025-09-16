باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه اسپانیا گفت که روز سهشنبه کاردار اسرائیل را به دلیل اعتراض به اظهارات گیدعون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، درباره نخستوزیر اسپانیا فراخواهد خواند.
ساعر روز دوشنبه در پیامی در اکس پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا را «یک یهودیستیز و دروغگو» خواند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نخستوزیر اسپانیا از تظاهرات گسترده طرفدار فلسطین در مادرید که منجر به لغو آخرین مرحله مسابقه دوچرخهسواری لا ووئلتا شد، حمایت کرد.
وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیهای گفت: «امروز صبح، وزارت امور خارجه، کاردار سفارت اسرائیل در اسپانیا را به دلیل اعتراض به سخنان و مواضع غیرقابل قبول وزیر امور خارجه اسرائیل در مورد اسپانیا و نخستوزیر، فراخواهد خواند.»
این دومین بار در کمتر از یک هفته است که خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، این فرستاده را به دلیل اعتراض به اظهارات مقامات اسرائیل فرامیخواند.
منبع: رویترز