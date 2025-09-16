باشگاه خبرنگاران جوان - بابک سلحشور معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: با اتکا به توان نخبگان داخلی و با ساخت و تولید کیتهای ژنتیک، شاهد یک جهش قابل توجه در فعالیتهای بانک ژنتیک بودیم به نحوی که در حال حاضر تعداد پروفایلهای ثبت شده در بانک به بیش از ۲۴۰ هزار پروفایل رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه بانک ژنتیک در کشف و شناسایی متهمان بسیاری از پروندهها به دستگاه قضایی کمک کرده است، تصریح کرد: در ۱۳۰ مورد از صحنههای جرم که فاقد متهم بودهاند با استفاده از نمونههای موجود در صحنه و استخراج پروفایل آن و مطابقت با نمونههای موجود در بانک به شناسایی متهم دست یافتهایم.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اشاره به اینکه در مقاطعی و پیش از تولید کیت ژنتیک در داخل کشور سازمان با مشکلاتی در تهیه کیتهای ژنتیک مواجه بود، اظهار داشت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از کیتها که مورد نیاز آزمایشگاههای ژنتیک سازمان و بانک اطلاعات ژنتیک است، در داخل کشور تولید میشود.
منبع: سازمان پزشکی قانونی کشور،