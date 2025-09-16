باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق تجربه مردانی که به مصرف قرص تقویتی ویاگرا عادت داشتهاند، این قرص عوارضی از جمله کاهش شنوایی و بینایی، ریزش مو، مشکلات پوستی و مشکلات جنسی را به همراه داشته است.
از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، بیش از ۹۰۰ نفر در انگلیس گزارش دادهاند که این داروها را تجربه کردهاند. شش مرد ادعا کردند که پس از مصرف قرصهای مشابه ویاگرا، شنوایی خود را از دست دادهاند، از جمله هیو هفنر، بنیانگذار پلیبوی، که ناشنوایی خود را قبل از مرگش در سال ۲۰۱۷ به مصرف بیش از حد این دارو نسبت داد.
۴۱ مورد مشکلات بینایی نیز گزارش شده است، از جمله دو مورد نابینایی، دو مورد تاری دید و چهار مورد "چشم آبی"، که در آن فرد مبتلا همه چیز را با درخشش آبی میبیند.
سایر علائم غیرمنتظره
یکی از مصرفکنندگان گزارش داد که این قرصها با آلوپسی، بیماری که باعث ریزش مو میشود، مرتبط هستند. دیگران از تغییرات در غدد عرق یا بثورات پوستی خبر دادند. تورم لبها و زبان همراه با علائمی مانند سرگیجه، گیجی، اضطراب و نفخ نیز گزارش شده است.
مشکلات جدی جنسی
طبق گزارش آژانس تنظیم مقررات داروها و محصولات بهداشتی بریتانیا (MHRA)، در میان گزارشها، سه مورد پریاپیسم که بیش از چهار ساعت طول کشیده و دو مورد شکستگی آلت تناسلی وجود داشته است.
با این حال، این آژانس تأکید میکند که ثبت عوارض جانبی لزوماً به این معنی نیست که دارو علت مستقیم همه موارد است.
منبع: روزنامه سان