معاون علمی رئیس جمهور گفت: ایران با تمرکز بر حوزه‌های نوآورانه مانند هوش مصنوعی، زیست‌فناوری و فناوری‌های مالی جدید، در حال تبدیل شدن به قطب فناوری‌های پیشرفته در غرب آسیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در بیست و سومین اجلاس سالانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس و رونمایی از محصولات مرکز رشد فناوری نخبگان پارک گفت: پارک فناوری پردیس اکنون به منطقه بین‌المللی نوآوری ایران تبدیل می‌شود و این تغییر فراتر از یک تابلو، در ذهن افرادی که در این اکوسیستم فعالیت می‌کنند، احساس می‌شود. با تلاش و پشتکار، ما متوجه شدیم که شکست‌ها بخشی از مسیر هستند و هر باری که برمی‌خیزیم، تأثیرگذارتر از گذشته عمل می‌کنیم.

او افزود: ما در اینجا تنها یک ساختمان اداری نداریم بلکه اقلیم نوآوری را ساخته‌ایم که در آن، دانش به عمل، ایده به صنعت و اندیشه به ثروت می‌شود. اینجا محل تحول است نه تنها از بیرون به درون، بلکه از دل همین سرزمین به فراتر از مرزها. نخبگان، محققان و کارآفرینان در این منطقه گرد هم آمده‌اند. تنها شرکت ایجاد نشده، بلکه اعتماد ایجاد شده است. اعتماد به این‌که می‌توانیم فناوری را به تولید تبدیل کنیم و نه‌تنها محصول را بسازد، بلکه سهمی در بازار و سیاست‌گذاری اقتصاد داشته باشد.

افشین ادامه داد: شرکت‌هایی که امروز در این منطقه فعالیت می‌کنند، نماد خودباوری هستند. این شرکت‌ها نشان می‌دهند که زیست‌بوم نوآوری زنده است که ارزش آن کامل باشد؛ از دانش تا فناوری و از دانشگاه تا شرکت‌های دانش بنیان. در دولت، نقش خود را بازتعریف کرده‌ایم؛ نه به عنوان یک متولی، بلکه به‌عنوان ارائه‌گر. ما در تلاش بوده‌ایم بدون سر و صدا، با از سر راه برداشتن موانع مسیر را بهبود بخشیم؛ از تنظیم مقررات و حمایت‌های مالیاتی تا تضمین خرید محصولات دانش بنیان و روش‌های جدید خدمات مالی.

او بیان کرد: ما در حال طراحی سبد سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها هستیم تا  آنها بزرگ‌تر شوند. اینجا زمان آزمایش نیست اینجا زمان جهش است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، با تمام توان در حال استقرار مرکز ارتباطات فناورانه جهانی در این منطقه هستیم تا این مکان به نقطه تلاقی بازیگران فناوری بین‌المللی تبدیل شود. هدف ما تبدیل شدن به قطب فناوری‌های پیشرفته در غرب آسیا و پیشرفت در حوزه‌هایی که آینده جهان را رقم می‌زند از جمله‌های هوش مصنوعی، کوانتوم، میکروالکترونیک، کرایوجنیک، زیست‌فناوری، فناوری‌های مالی نوین و انرژی‌های پاک است.

معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور اظهار کرد: در کنار این چشم‌انداز فناورانه، برنامه‌ریزی ما این است که هرجا ایده و نیروی انسانی بااستعداد وجود دارد، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. این عدالت فناورانه است. هرجا که مسئله‌ای وجود دارد، باید اکوسیستم حل مسائل نیز حاضر باشد.

او گفت: ما به دنبال آن هستیم که فناوری را به‌صورت منطقه‌ای توسعه دهیم؛ به‌گونه‌ای که استعداد‌ها در استان‌ها بمانند، رشد کنند و عامل باشند. بنابراین، برنامه جذب نخبگان در استان‌ها را به طور فعال پیگیری می‌کنیم. استان‌ها فعال شده‌اند و باشگاه نخبگان ایران تاسیس شده است تا استعداد‌ها مجبور به مهاجرت نشوند و حق انتخاب داشته باشند. همچنین، بازگشت متخصصان خارج از کشور و استفاده از ظرفیت نخبگان غیرمقیم ایرانی را به‌عنوان یک اولویت راهبردی در نظر داریم.

افشین بیان کرد: برنامه کانکت پل ما به جهانیان، به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور، کمک می‌کند تا دوباره با ریشه‌های خود مرتبط شوند و ایران به‌عنوان مقصدی جذاب برای نخبگانش تبدیل شود، نه فقط به‌عنوان یک خاطره از گذشته. در سیاست‌های نوآوری، به‌دنبال فناوری‌های راهبردی هستیم و زمان و منابع را بر روی حوزه‌هایی انجام می‌دهند که دستگاه‌های قابل توجهی دارند. مانند هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست‌فناوری و دارو‌های دارویی.

او افزود: ستاد‌های ما کارگروه‌های تخصصی را با حضور دولت، دانشگاه و فعالان اکوسیستم تشکیل می‌دهند تا تصمیم‌گیری‌ها در فضای باز و با مشارکت بازیگران اصلی صورت گیرد. همچنین، ما به دنبال دیپلماسی فناورانه نوین هستیم و در تلاشیم پل‌های نوآوری با منطقه ایجاد می‌کنیم. برای توسعه خدمات و محصولات دانش بنیان به کشور‌های دیگر و جذب سرمایه خارجی.

برچسب ها: معاون علمی و فناوری رییس جمهور ، فناوری های پیشرفته
