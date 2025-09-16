باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه به گزارش سازمان ملل مبنی درباره جنایات اسرائیل ونسل‌کشی در غزه واکنش نشان داد، آن را محکوم کرد و گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی سازمان ملل را یک «گزارش جعلی» خواند که «کاملاً متکی بر ادعا‌های دروغین حماس است.»

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در اکس ادعا کرد که این گزارش توسط «سه فرد که به عنوان نمایندگان حماس عمل می‌کنند و به دلیل مواضع آشکار ضدیهودی خود معروف هستند» منتشر شده است. این وزارتخانه ادعا کرد: «این جعل‌سازی‌ها قبلاً به طور کامل رد شده‌اند» و «حماس طرفی است که در اسرائیل اقدام به نسل‌کشی کرد» و خواستار «لغو فوری این کمیسیون تحقیق» شد.

کمیسیون سازمان ملل امروز زودتر این گزارش را منتشر کرد و نتیجه گرفت که اسرائیل علیه فلسطینیان در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده است که این اولین باری است که یک نهاد سازمان ملل چنین بیانیه‌ای صادر می‌کند.

منبع: رویترز