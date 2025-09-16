وزارت امور خارجه اسرائیل گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی سازمان ملل را یک «گزارش جعلی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه به گزارش سازمان ملل مبنی درباره جنایات اسرائیل ونسل‌کشی در غزه واکنش نشان داد، آن را محکوم کرد و گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی سازمان ملل را یک «گزارش جعلی» خواند که «کاملاً متکی بر ادعا‌های دروغین حماس است.»

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در اکس ادعا کرد که این گزارش توسط «سه فرد که به عنوان نمایندگان حماس عمل می‌کنند و به دلیل مواضع آشکار ضدیهودی خود معروف هستند» منتشر شده است. این وزارتخانه ادعا کرد: «این جعل‌سازی‌ها قبلاً به طور کامل رد شده‌اند» و  «حماس طرفی است که در اسرائیل اقدام به نسل‌کشی کرد» و خواستار «لغو فوری این کمیسیون تحقیق» شد.

کمیسیون سازمان ملل امروز زودتر این گزارش را منتشر کرد و نتیجه گرفت که اسرائیل علیه فلسطینیان در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده است که این اولین باری است که یک نهاد سازمان ملل چنین بیانیه‌ای صادر می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: نسل کشی ، جنگ غزه ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
اعتراض خانواده‌های اسرای اسرائیلی همزمان با آغاز تهاجم زمینی به غزه
فرستاده سازمان ملل: چرخه تشدید درگیری بین اسرائیل و یمنی‌ها باید پایان یابد
ابراز خوشحالی وزیر جنگ اسرائیل از سوختن شهر غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
خودتون را تاراحت نکنید
اگر صداقت دارید و راست میگویید
اجازه دهید از هر کشور یک روزنامه نگار و یک مدعی حقوق بشر و ازادی بیان به غزه بروند و
در مقابل رسانه با مردم غزه مصاحبه کنند
تا دنیا متوجه شوند
کی راست میگه و کی مرتکب نسل کشی و جنایت جنگی شده
از چی میترسید که اجازه ورود روزنامه نگار نمیدهی
و چرا قصدا روزنامه نگاران فلیسطینی را نشانه میگیرید و
شهید میکنید !!!!؟؟؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
آخرین اخبار
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
سفیر روسیه در دانمارک در پی حادثه پهپاد‌ها احضار شد
پارلمان اروپا در مورد دو طرح عدم اعتماد به رئیس کمیسیون رأی‌گیری می‌کند
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
اسرائیل اعتراف کرد: ۸۵۰ هدف در غزه را بمباران کرده‌است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
کمیسیون اروپا: اقداماتی علیه اسرائیل اتخاذ خواهیم کرد
روبیو در سفر به تل آویو به تونل‌های زیر مسجد الاقصی رفت
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه