۱۵ مورد تفکیک غیرمجاز در شهرستان کلاردشت با همکاری دستگاه‌های قضایی قلع و قمع و ۲۵هزار متر مربع از اراضی کشاورزی این شهرستان آزاد سازی شد..

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - امین رنجکش سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت از اجرای ۱۵ مورد تفکیک غیرمجاز در اراضی کشاورزی و آزاد سازی ۲۵هزار متر مربع از این اراضی در روستای پیشنبور این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با همکاری دادستان، ضابطین قضایی و اکیپ صیانت از بستر تولید جهاد کشاورزی کلاردشت انجام شد.

او افزود: این بنا‌ها شامل دیوارکشی و تفکیک‌های غیرمجاز بوده که به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تخریب شده‌اند.

رنجکش با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی به عنوان خط قرمز قانون، اعلام کرد که هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی گشت‌های امور اراضی این شهرستان، از روستائیان و دهیاران خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی، مراتب را به محاکم قضایی، نیروی انتظامی، مأمورین جهاد کشاورزی و یا از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، قلع و قمع
