کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، باغداران نسبت به هواددهی خرما و خوشه‌های دپو شده اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان از آتش سوزی مزارع برداشت شده گندم و جو خودداری کنند.

به گفته وی،دامداران از چرای دام در مناطق مرتفع به علت وزش باد شدید اجتناب کنند.

رفیعی ادامه داد: باغداران هوادهی خرما و خوشه های دپو شده و محل تخلیه خرماهای انبار شده را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر انجام محلول پاشی و سم پاشی و آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنک روز گفت: کشاورزان استفاده از قیم برای نهال های تازه غرس شده، هرس سبز باغات و برداشت محصول قبل از احتمال رگبار و رعد و برق عصرگاهی را در دستور کار قرار دهند.

بنابر آمار از ابتدای سال زراعی تا ۲۱ شهریورماه مجموع بارش کشور ۱۳۹.۸ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۲۲۷.۷ میلی متر و دوره بلندمدت ۲۳۳‌.۴ میلی متر بوده که این امر کاهش ۳۸.۶ درصدی نسبت به سال قبل کمتر و  ۴۰.۱ درصدی دوره نرمال را نشان می دهد.

براساس نقشه های هواشناسی تا روز چهارشنبه در استان های اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز غربی، شمال آذربایجان های شرقی و غربی در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود‌. پنج شنبه برای برخی نقاط در گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز شرقی و جمعه در مناطقی از شمال غرب و غرب کشور بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

طی ۵ روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و جنوب شرق فارس در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

 

 

