باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - پنجمین دوره نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف با حضور شرکتهای دانشبنیان و حضور حجتالسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مسئولان سازمان اوقاف و اصحاب رسانه در هتل ارم برگزار شد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در جمع خبرنگاران درباره برگزاری نمایشگاه دستاوردهای وقف گفت: ما معتقدیم باید از شرکتهای دانش بنیان برای برونرفت از تحریمها حمایت کنیم. بدین ترتیب، سازمان اوقاف به دنبال بهینه کردن سرمایه وقف است، تا تجاریسازی صورت بگیرد. در حال حاضر، ما برای غرفههای حاضر در نمایشگاه چنین سازوکاری را در نظر میگیریم و از آنها حمایت میکنیم.
همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور این نمایشگاه را نوعی فرهنگسازی برای استفاده بهینه از عواید موقوفات دانست و گفت: اقداماتی که در این دوره از مدیریت سازمان اوقاف انجام گرفته، از جهات مختلف حائز اهمیت است. در این دوره سعی شده از عواید موقوفات به صورت سنتی استفاده نشود. یعنی موقوفه بر اساس نیت واقف بهینهسازی شده، درآمد حاصل آن افزایش مییابد و در راستای نیت واقف مورد استفاده قرار میگیرد. از طرفی، سازمان اوقاف وارد عرصههای مختلفی نظیر فرهنگسازی برای وقف، شفافیت بر موقوفات و ... شده، تا موقوفات مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
خدائیان ادامه داد: ما در این دوره حمایت از شرکتهای دانش بنیان را میبینیم، که مورد تاکید مقام معظم رهبری است. ما در کشور جوانان نخبهای داریم، که اگر از آنان استفاده نشود، جذب کشورهای دیگر میشوند. هرچند این جوانان سرمایه مادی ندارند، ولی به دلیل سرمایه معنوی که به همراه دارند، با پشتیبانی سازمان اوقاف بخش عظیمی از آنها تحت پوشش قرار گرفته و در عرصههای مختلف مشغول فعالیت و بهینهسازی عواید موقوفات میشوند.
وی افزود: ما در حوزه شرکتهای دانش بنیان کارگروهی را در سازمان بازرسی تشکیل دادهایم. همکاران ما از پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان بازدید کرده و پای صحبتهای آنان مینشینند. هر زمان سازمان اوقاف نیازمند حمایت ما باشند، ما آمادگی این را داریم.