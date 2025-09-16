معاون راهبردی و امور مجلس رییس جمهور، تاکید کرد که باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن اسماعیلی در همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حفاظت و صیانت از حقوق محیط زیست، اظهارکرد: در حوزه محیط زیست نیازمند به روز رسانی و تدوین قوانین جدید و شجاعت قضات هستیم، اما آیا مشکل محیط زیست با این امور تمام میشود؟. حتما خیر. کما اینکه با همین قوانین فعلی که به اندازه راه اندازی یک سامانه شده است؛ ما در عمل چیزی مشاهده نمی‌کنیم، پس مشکل چه است؟

وی افزود: چرا باید در این چند روز که تعطیلات داشتیم در فصای مجازی شاهد انتشار رفتار شرم اور ضد محیط زیستی خود باشیم، چرا باید با محیط زیست و جنگل چینن رفتار کنیم؟. آیا مشکل ما قانون است؟.

معاون راهبردی و امور مجلس رییس جمهور با بیان اینکه قانون بدون فرهنگ و اخلاق در عمل سودی ندارد، توضیح داد: تا فرهنگ قانون گرایی وجود نداشته باشد، قضات ما چه کنند؟، دستگاه قضایی ما چه باید بکند که نکرده است؟.

 انتظار بیهوده نباید داشت و باید همکار و مکمل یکدیگر باشند. قوه قضائیه دست پر قدرت نظام اسلامی برای حفاظت از محیط زیست است، اما این دست زمانی بلند می‌شود که باقی افراد کار‌ها و وظایف خود را انجام داده باشند.

اسماعیلی افزود: باید بدانیم که ما هم وظایفی داریم. آنچه امروز به نظر من بیشتر از حقوق محیط زیست مورد نیاز است؛ فلسفه حقوق محیط زیست است که اصلا به آن توجه نکرده‌ایم. زمانی استخراج کردم که حدود ۲۸۰ پروتکل و معاهده در سطح جهان درباره محیط زیست داریم که حجم بالایی است، اما کارکردش برای ما چقدر است؟. اگر غربی‌ها به محیط زیست بیشتر اهتمام می‌دهند ایا قوانین آنها بیشتر است؟.

وی اظهار کرد: هنوز خیلی‌ها درک نکرده‌اند محیط زیست باید دغدغه اول کشور باشد. شاهد هستم هر بار صحبت از محیط زیست شد رییس جمهور قاطعانه ایستاد و حمایت و تشویق کرد. باید فلسفه حقوق محیط زیست را تدوین کنیم. ما در معاونت راهبردی این آمادگی را داریم که در خدمت شما باشیم باید فرهنگ احترام به محیط زیست را احیا کنیم. محیط زیست منبع شناخت خدا است و با تخریب محیط زیست یکی از راه‌های مهم شناخت خدا را میبندیم. باید نوع نگاه خود را تغییر دهیم.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت

 

برچسب ها: محیط زیست ، معاون رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
رویکرد دولت چهاردهم توجه به محیط زیست است
دیدار هیأت ونزوئلا با رئیس سازمان انرژی اتمی
احیای‌ موفقیت گورخر ایرانی ‌پس از سال‌ها انقراض
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
آخرین اخبار
وزارت خارجه: سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
پیام تبریک فرمانده کل ارتش به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد
تعیین سرنوشت منطقه با اراده منطقه‌ای، نقطه اشتراک نظر تهران و باکو است
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
قالیباف: توجه به تفکر سیستمی و حکمرانی داده‌محور نیاز امروز کشور است
عارف: بازارچه‌های مرزی ایران و پاکستان فعال شوند
دولت مصمم است اقداماتی تحول‌آفرین در نظام سلامت انجام دهد
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
نگاهداری: استعداد‌های درخشان باید درگیر حکمرانی شوند
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و نشر به تصویب رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
تلاش وزارت رفاه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران
لاریجانی به عربستان سفر کرد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از ایرانیان را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم