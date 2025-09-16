معاون راهبردی و امور مجلس رییس جمهور، تاکید کرد که باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن اسماعیلی در همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حفاظت و صیانت از حقوق محیط زیست، اظهارکرد: در حوزه محیط زیست نیازمند به روز رسانی و تدوین قوانین جدید و شجاعت قضات هستیم، اما آیا مشکل محیط زیست با این امور تمام میشود؟. حتما خیر. کما اینکه با همین قوانین فعلی که به اندازه راه اندازی یک سامانه شده است؛ ما در عمل چیزی مشاهده نمی‌کنیم، پس مشکل چه است؟

وی افزود: چرا باید در این چند روز که تعطیلات داشتیم در فصای مجازی شاهد انتشار رفتار شرم اور ضد محیط زیستی خود باشیم، چرا باید با محیط زیست و جنگل چینن رفتار کنیم؟. آیا مشکل ما قانون است؟.

معاون راهبردی و امور مجلس رییس جمهور با بیان اینکه قانون بدون فرهنگ و اخلاق در عمل سودی ندارد، توضیح داد: تا فرهنگ قانون گرایی وجود نداشته باشد، قضات ما چه کنند؟، دستگاه قضایی ما چه باید بکند که نکرده است؟.

انتظار بیهوده نباید داشت و باید همکار و مکمل یکدیگر باشند. قوه قضائیه دست پر قدرت نظام اسلامی برای حفاظت از محیط زیست است، اما این دست زمانی بلند می‌شود که باقی افراد کار‌ها و وظایف خود را انجام داده باشند.

اسماعیلی افزود: باید بدانیم که ما هم وظایفی داریم. آنچه امروز به نظر من بیشتر از حقوق محیط زیست مورد نیاز است؛ فلسفه حقوق محیط زیست است که اصلا به آن توجه نکرده‌ایم. زمانی استخراج کردم که حدود ۲۸۰ پروتکل و معاهده در سطح جهان درباره محیط زیست داریم که حجم بالایی است، اما کارکردش برای ما چقدر است؟. اگر غربی‌ها به محیط زیست بیشتر اهتمام می‌دهند ایا قوانین آنها بیشتر است؟.

وی اظهار کرد: هنوز خیلی‌ها درک نکرده‌اند محیط زیست باید دغدغه اول کشور باشد. شاهد هستم هر بار صحبت از محیط زیست شد رییس جمهور قاطعانه ایستاد و حمایت و تشویق کرد. باید فلسفه حقوق محیط زیست را تدوین کنیم. ما در معاونت راهبردی این آمادگی را داریم که در خدمت شما باشیم باید فرهنگ احترام به محیط زیست را احیا کنیم. محیط زیست منبع شناخت خدا است و با تخریب محیط زیست یکی از راه‌های مهم شناخت خدا را میبندیم. باید نوع نگاه خود را تغییر دهیم.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت