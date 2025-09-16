باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند نوآوری جدیدی مبتنی بر ترکیب دو نوع فناوری ابداع کرده‌اند: نمایشگر‌های OLED آشنایی که در تلفن‌های هوشمند و تلویزیون‌های خود استفاده می‌کنیم، با متاسرفیس‌های نوری - لایه‌های بسیار نازک حاوی نانوساختار‌های ریز که برای کنترل رفتار نور طراحی شده‌اند.

آنچه این نوآوری را منحصر‌به‌فرد می‌کند این است که محدودیت‌های سنتی فناوری‌های هولوگرافی را که قبلاً به سیستم‌های لیزری پیچیده و گران‌قیمت متکی بودند، می‌شکند. در حالی که روش‌های مرسوم برای تشکیل یک تصویر ساده به هزاران پیکسل نیاز دارند، این تیم تحقیقاتی توانست با کنترل هوشمندانه خواص نور از طریق نانوساختارها، یک هولوگرام کامل را تنها از یک پیکسل تولید کند.

پروفسور گراهام ترنبول، یکی از اعضای تیم تحقیقاتی، تأیید می‌کند که این فناوری نشان‌دهنده یک جهش کوانتومی در زمینه نمایشگر‌های نوری است و دری را به سوی تولید دستگاه‌های نمایشگر هولوگرافی فشرده و بسیار کارآمد می‌گشاید. انتظار می‌رود این فناوری به توسعه کاربرد‌های واقعیت افزوده و مجازی کمک کند، زیرا می‌توان آن را در عینک‌های هوشمند و دستگاه‌های تلفن همراه ادغام کرد.

پروفسور آندره دی فالکو همچنین اشاره می‌کند که این فناوری بر یکی از بزرگترین موانع پذیرش گسترده فناوری‌های هولوگرافیک غلبه می‌کند: هزینه بالا و پیچیدگی فنی. با استفاده از اجزای موجود در بازار، مانند نمایشگر‌های OLED، و اضافه کردن یک لایه نازک از نانوساختارها، تولید تصاویر هولوگرافیک با کیفیت بالا با هزینه معقول امکان‌پذیر شده است.

کاربرد‌های این فناوری محدود به سرگرمی و بازی نیست، بلکه به زمینه‌های پزشکی و آموزشی متعددی نیز گسترش می‌یابد، جایی که می‌توان از آن برای توسعه دستگاه‌های پزشکی دقیق‌تر، سیستم‌های آموزشی تعاملی و حتی ارتباطات از طریق کنفرانس هولوگرافیک استفاده کرد.

تیم تحقیقاتی در حال حاضر در حال توسعه این فناوری برای بهبود دقت رنگ و وضوح تصویر است و انتظار می‌رود ظرف پنج سال آینده به بازار عرضه شود، که می‌تواند نحوه تعامل ما با فناوری را در زندگی روزمره‌مان به طور اساسی تغییر دهد.

منبع: scitechdaily