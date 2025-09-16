سرمربی تیم ملی والیبال ایران با تاکید بر این که شکست برابر مصر روی عملکرد بازیکنان تاثیر گذاشته بود، گفت: در بازی با تونس بازیکنان ذهنیت خود را تغییر دادند، اما هنوز کافی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا پس از پیروزی مقابل تونس در مسابقات قهرمانی جهان گفت: ابتدای بازی خیلی استرس داشتیم، بازیکنان به لحاظ ذهنی آماده نبودند و به دو روز پیش و بازی مقابل مصر فکر می‌کردند و این یکی از دلایل عدم نتیجه‌گیری تیم ما در ست اول بود.

وی گفت: ما باید در زمین ثابت کنیم که می‌توانیم بهتر از حریف باشیم و متأسفانه هنوز شروع کننده نیستیم. اسم ایران در رنکینگ جهانی با آنچه که می‌شناسید کاملاً متفاوت است. در ست آخر بازیکنان ذهنیت خود را تغییر دادند ولی در تمرین هنوز این موضوع کافی نیست. در بازی مقابل تونس در دریافت هم ضعیف بودیم. شریفی نسبت به بازی با مصر پیشرفت کرده است، اما اگر بخواهیم جلوتر برویم این کافی نیست.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران عنوان کرد: بلافاصله بعد از بازی با بازیکنان صحبت کردم و به آنها یادآوری کردم که باید یک قدم دیگر بردارند و کار هنوز تمام نشده است.