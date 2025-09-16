باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان از یک رویداد نجومی تاریخی پرده برداشته‌اند: طبق گزارش Live Science، سیارک آپوفیس در طول نزدیک شدن خیره‌کننده‌اش به زمین با چشم غیرمسلح قابل مشاهده خواهد بود.

بیش از دو میلیارد نفر در سراسر آفریقا و اروپای غربی می‌توانند در ۱۳ آوریل ۲۰۲۹ این سیارک را که در آسمان می‌لغزد، تماشا کنند. در شرایط آسمان صاف، این سیارک به صورت یک ستاره کم‌نور که به طور پیوسته در بالای سر حرکت می‌کند، ظاهر خواهد شد.

پروفسور ریچارد بینزل، استاد علوم سیاره‌ای در موسسه فناوری ماساچوست، این رویداد را اولین بار در تاریخ فضا که یک سیارک بالقوه خطرناک با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است توصیف کرد. او در کنفرانس علمی Europlanet در فنلاند تأیید کرد: آپوفیس به سلامت از کنار زمین عبور خواهد کرد.

ستاره‌شناسان تخمین می‌زنند که سیارکی با این اندازه (۳۴۰ متر قطر، تقریباً به اندازه ارتفاع برج ایفل) فقط هر ۷۵۰۰ سال یک بار اتفاق می‌افتد، و این ویژگی آن را به منظره‌ای بی‌نظیر تبدیل می‌کند.

علاوه بر اینکه یک پدیده بصری خیره‌کننده است، فرصتی طلایی برای دانشمندان خواهد بود تا یک آزمایش منحصر‌به‌فرد انجام دهند تا ببینند چگونه گرانش زمین بر شکل‌گیری این سیارک عظیم در زمان واقعی تأثیر می‌گذارد. ناسا همچنین فضاپیمای OSIRIS-REx (که به OSIRIS-APEX تغییر نام داده است) را برای نقشه‌برداری از سطح آپوفیس و نظارت بر چرخش آن و تغییرات ناشی از گرانش زمین هدایت خواهد کرد.

دانشمندان همچنین امیدوارند ارتعاشات لرزه‌ای درون این سنگ فضایی را اندازه‌گیری کنند، فرآیندی که تاکنون فقط در ماه و مریخ انجام شده است. آژانس فضایی اروپا منتظر تأیید برای راه‌اندازی مأموریت RAMESES در بهار ۲۰۲۸ برای دستیابی به این هدف است.

اگرچه محاسبات اولیه احتمال برخورد ۲.۷٪ را در سال ۲۰۰۴ نشان می‌داد (که به آن سطح ۴ در مقیاس تورینو می‌داد، بالاترین سطح برای یک جسم نزدیک به زمین)، ردیابی مداوم منجر به حذف آن از تمام فهرست‌های خطر تا سال ۲۰۲۱ شد.

اگرچه مطالعه‌ای در سپتامبر گذشته احتمال بسیار کمی (کمتر از یک در میلیارد) را نشان داد که یک سیارک ناشناخته آن را قبل از سال ۲۰۲۹ به مسیر برخورد سوق دهد، اما ستاره‌شناسان مطمئن هستند که آپوفیس حداقل برای قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین ایجاد نمی‌کند.

منبع: روزنامه سان