شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از نداشتن سرسره و کمبود امکانات رفاهی در بوستان ۱۵ خرداد شهر تهران ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فضاهای شهری مانند پارکها و بوستانها بخشی از زندگی روزمره کودکان را به خود اختصاص داده و یکی از مکانهایی است که کودکان میتوانند ساعات خوشی را در آنجا سپری کنند. با توجه به اینکه روزهای پایانی فصل تابستان را سپری میکنیم؛ بنابراین کودکان علاقه دارند بیشتر زمان خود را در یک مکان سرسبز با بگذرانند. اما فراهم ساختن امکانات رفاهی از اهمیت خاصی برخوردار است.
در همین راستا لیام ۴ سالشه با زبان شیرین خود از نداشتن سرسره و کمبود امکانات رفاهی در بوستان ۱۵ خرداد شهر تهران گلایه کرد.
فیلم ارسال شده را به تماشا بنشینید.
منبع: لیام مقتدایی - تهران
