باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در برنامه در رویداد ملی صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی و کالا و دانش بنیان‌های صنعت آب و برق در وزارت نیرو گفت: باید ببینیم تقاضا چیست و به سمت آن برویم. این دو راهبرد به ما کمک کرد تا در مبنای توسعه رشد کنیم و درمانده نشویم.

وزیر نیرو به موفقیت‌های اخیر کشور در صادرات تجهیزات و خدمات برق اشاره کرد و گفت: ما توانستیم به سوریه سه نیروگاه بفروشیم، از جمله نیروگاه‌های تشرین، جنگل و لازقیه. همچنین تعمیرات و کار‌های دیگری نیز در این کشور انجام دادیم و فرصت‌های تازه‌ای برای کار کردن پیدا کردیم، هرچند که تحولات سیاسی اجازه نداد در این زمینه بیشتر پیش برویم.

وی به موفقیت‌های ایران در عراق نیز اشاره کرد و گفت: ما موفق شدیم نیروگاه اسد را با تجهیزات ایرانی بسازیم و نیروگاه حیدریه را نیز در این کشور احداث کردیم. همچنین نیروگاه رومیله، که یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های عراق با ظرفیت بیش از ۳۰۰۰ مگاوات است، را احداث کردیم و در این پروژه تأمین مالی نیز انجام دادیم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهید واقعاً به بازار جهانی وارد شوید، باید تمامی ابزار‌ها و زنجیره‌های لازم از مهندسی تا بهره‌برداری و نگهداری را در اختیار داشته باشید. این نکته بسیار حائز اهمیت است، زیرا اگر تصور کنند که در یک مرحله از کار نقصی وجود دارد، به ویژه در شرایط فعلی کشور ما، ممکن است به ما اعتماد نکنند.

او گفت: ده‌ها تولیدکننده ایرانی در کنار ما وارد بازارهای جهانی شدند؛ وقتی دست به دست هم می‌دهیم قدرتمند می‌شویم؛ ما تجهیزات و مهندسی داریم و با هم میتوانیم در دنیا بدرخشیم قدرت ما وقتی خودش را نشان می‌دهد که کنار هم قرار می‌گیریم.

علی‌آبادی بیان کرد: یکی از برجسته‌ترین افتخارات پس از انقلاب پیشرفت بی سابقه در فعالیت‌های مهندسی در حوزه آب و برق است؛ اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم.