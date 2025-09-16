یک مطالعه جدید نشان داده است که زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ می‌توانند با استفاده از چسب‌های پوستی HRT به جای قرص‌های خوراکی، خطر لخته شدن خون و بیماری قلبی را کاهش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - درمان جایگزینی هورمونی (HRT) به طور گسترده برای تسکین علائم یائسگی در زنان، مانند گرگرفتگی و تعریق شبانه، استفاده می‌شود.

این درمان به اشکال مختلفی از جمله قرص‌های خوراکی، چسب‌های پوستی، ژل‌ها و کرم‌ها ارائه می‌شود. انتخاب نوع مناسب به عوامل مختلفی از جمله سلامت عمومی و سابقه پزشکی زن بستگی دارد.

در این راستا، یک مطالعه جدید نشان داده است که زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ می‌توانند با استفاده از چسب‌های پوستی HRT به جای قرص‌های خوراکی، خطر لخته شدن خون و بیماری قلبی را کاهش دهند.

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه لیورپول داده‌های بیش از ۳۶۰۰۰ زن دریافت کننده HRT را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به مدت پنج سال پیگیری کردند. نتایج نشان داد که استفاده از قرص‌های خوراکی در مقایسه با استفاده از چسب‌های پوستی، با ۲۱٪ خطر بیشتر آمبولی ریوی - انسداد شریان در ریه به دلیل لخته شدن خون - و بیماری قلبی در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ همراه است.

دکتر متیو آنسون، محقق اصلی این مطالعه، توضیح داد: «با توجه به افزایش خطرات مرتبط با درمان خوراکی، توصیه می‌کنیم که از تجویز استروژن خوراکی برای زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ خودداری شود.»

محققان خاطرنشان کردند که دلیل این خطرات مختلف مربوط به نحوه جذب استروژن است: هنگام مصرف قرص، کبد بخش بزرگی از استروژن را قبل از ورود به جریان خون تجزیه می‌کند، که ممکن است بر تعادل بین پروتئین‌های پیش‌برنده لخته شدن و ضد لخته شدن تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، چسب‌ها با دوز‌های پایین‌تر مستقیماً از طریق پوست جذب می‌شوند و خطر را کاهش می‌دهند.

محققان تأکید کردند که استفاده از قرص یا چسب، خطر ترومبوز ورید عمقی، سکته مغزی یا سرطان‌های سینه، تخمدان یا آندومتر را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

این تیم تحقیقاتی بر اهمیت توجه دقیق زنان و پزشکان آنها به این یافته‌ها هنگام تصمیم‌گیری در مورد نوع مناسب HRT برای هر مورد تأکید کرد.

آنسون گفت: «انتخاب HRT می‌تواند برای بسیاری از زنان دشوار باشد. ما امیدواریم داده‌های ما شواهد بیشتری را در اختیار زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع ۲ و پزشکان آنها قرار دهد تا هنگام ارزیابی خطرات و مزایا، مناسب‌ترین ترکیب را انتخاب کنند.»

این نتایج در نشست سالانه انجمن اروپایی مطالعات دیابت در وین ارائه شد.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: دیابت نوع2 ، زنان ومردان ، هورمون درمانی ، یائسگی
خبرهای مرتبط
علائم یائسگی چیست؟ + فیلم
هورمون درمانی خطر ابتلا به تومور‌های مغزی را افزایش نمی‌دهد
لزوم احتیاط دیابتی‌ها در مصرف خربزه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمان برگزاری «جشن شکوفه‌ها» اعلام شد
یک کشف جدید درباره جهش ژن آلزایمر
فشارخون بالا در ۷ سالگی، خطر مرگ زودرس را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد
سهم ۹۰ همتی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش‌بنیان کشور/ تمرکز بر فناوری‌های میکروالکترونیک و هوش مصنوعی در پارک‌های فناوری
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم
رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران
پیرصالحی: کمبود تجهیزات پزشکی در کشور نداریم/ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل کند
کاظمی: عدالت آموزشی تنها در فضا و مکان خلاصه نمی‌شود
توسعه گردشگری سلامت از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری می‌کند
کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب دیده از جنگ تحمیلی برای دریافت حمایت اقدام کنند
آخرین اخبار
آمادگی سامسونگ برای عرضه گلکسی S26 اولترا با مشخصاتی شگفت انگیز
کدام نوع هورمون درمانی برای زنان دیابتی بهتر است؟
کشف یک پدیده فضایی که تا ۷۵۰۰ سال دیگر تکرار نخواهد شد
اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای استانداردسازی تجهیزات آموزشی +فیلم
یک ابتکار فناورانه بزرگ برای تولید هولوگرام‌های سه‌بعدی با استفاده از اجزای ساده‌تر و ارزان‌تر
کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب دیده از جنگ تحمیلی برای دریافت حمایت اقدام کنند
روز جهانی حفاظت از لایه اوزون؛ آیا اوضاع زمین بهبود می‌یابد؟
اعتیاد به ویاگرا چه مضراتی دارد؟
تلاش برای تبدیل ایران به قطب فناوری‌های پیشرفته در غرب آسیا
پیرصالحی: کمبود تجهیزات پزشکی در کشور نداریم/ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل کند
کاظمی: عدالت آموزشی تنها در فضا و مکان خلاصه نمی‌شود
رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران
توسعه گردشگری سلامت از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری می‌کند
سهم ۹۰ همتی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش‌بنیان کشور/ تمرکز بر فناوری‌های میکروالکترونیک و هوش مصنوعی در پارک‌های فناوری
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم
فشارخون بالا در ۷ سالگی، خطر مرگ زودرس را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد
زمان برگزاری «جشن شکوفه‌ها» اعلام شد
یک کشف جدید درباره جهش ژن آلزایمر
ضرورت همکاری و هم افزایی علمی و بین‌المللی در حوزه استاندارد و سلامت
افزایش تعرفه پرستاران کلید خورد
مخالفت دولت با تغییر نهاد صادرکننده مجوز تاکسی‌های اینترنتی
نخستین ربات وکیل ایران رونمایی شد/ رباتی که مشاوره حقوقی می‌دهد
بهترین فرصت برای رصد سیاره زحل در آسمان شب/ مقارنه ماه و مشتری
کاهش قدرت باروری مردان در ۳۰ سال به نصف! علل و راه‌حل‌ها 
دنباله‌دار ۳I/ATLAS در حال تجربه تکامل غیرطبیعی
کشف یک نقطه ضعف جدید در سلول‌های سرطانی 
هشدار شدید ناسا: فناوری دفاع از زمین می‌تواند عواقب «مرگباری» داشته باشد!
یک بلندگوی هوشمند کوچک با قابلیت‌های بزرگ
استعدادیابی جسمی و فکری دانشجویان در المپیاد ورزش‌های فناورانه
عوارض مصرف کاسنی و شاتره + فیلم