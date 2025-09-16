باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - درمان جایگزینی هورمونی (HRT) به طور گسترده برای تسکین علائم یائسگی در زنان، مانند گرگرفتگی و تعریق شبانه، استفاده میشود.
این درمان به اشکال مختلفی از جمله قرصهای خوراکی، چسبهای پوستی، ژلها و کرمها ارائه میشود. انتخاب نوع مناسب به عوامل مختلفی از جمله سلامت عمومی و سابقه پزشکی زن بستگی دارد.
در این راستا، یک مطالعه جدید نشان داده است که زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ میتوانند با استفاده از چسبهای پوستی HRT به جای قرصهای خوراکی، خطر لخته شدن خون و بیماری قلبی را کاهش دهند.
یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه لیورپول دادههای بیش از ۳۶۰۰۰ زن دریافت کننده HRT را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به مدت پنج سال پیگیری کردند. نتایج نشان داد که استفاده از قرصهای خوراکی در مقایسه با استفاده از چسبهای پوستی، با ۲۱٪ خطر بیشتر آمبولی ریوی - انسداد شریان در ریه به دلیل لخته شدن خون - و بیماری قلبی در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ همراه است.
دکتر متیو آنسون، محقق اصلی این مطالعه، توضیح داد: «با توجه به افزایش خطرات مرتبط با درمان خوراکی، توصیه میکنیم که از تجویز استروژن خوراکی برای زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ خودداری شود.»
محققان خاطرنشان کردند که دلیل این خطرات مختلف مربوط به نحوه جذب استروژن است: هنگام مصرف قرص، کبد بخش بزرگی از استروژن را قبل از ورود به جریان خون تجزیه میکند، که ممکن است بر تعادل بین پروتئینهای پیشبرنده لخته شدن و ضد لخته شدن تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، چسبها با دوزهای پایینتر مستقیماً از طریق پوست جذب میشوند و خطر را کاهش میدهند.
محققان تأکید کردند که استفاده از قرص یا چسب، خطر ترومبوز ورید عمقی، سکته مغزی یا سرطانهای سینه، تخمدان یا آندومتر را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
این تیم تحقیقاتی بر اهمیت توجه دقیق زنان و پزشکان آنها به این یافتهها هنگام تصمیمگیری در مورد نوع مناسب HRT برای هر مورد تأکید کرد.
آنسون گفت: «انتخاب HRT میتواند برای بسیاری از زنان دشوار باشد. ما امیدواریم دادههای ما شواهد بیشتری را در اختیار زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع ۲ و پزشکان آنها قرار دهد تا هنگام ارزیابی خطرات و مزایا، مناسبترین ترکیب را انتخاب کنند.»
این نتایج در نشست سالانه انجمن اروپایی مطالعات دیابت در وین ارائه شد.
منبع: دیلی میل