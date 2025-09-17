مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه، گرمای هوا، افزایش تلفات و عرضه مرغ قبل از رسیدن به وزن مطلوب را از علل نوسانات قیمت مرغ در بازار اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به کمبود نهاده و گرمای هوا، اتفاقاتی در بازار رخ داده است. به عنوان مثال با توجه به آنکه امکان خرید نهاده از سامانه بازارگاه وجود ندارد، مرغداران زودتر از موعد مقرر سالن ها را تخلیه می کنند که این امر موجب شده تا مرغ قبل از رسیدن به وزن مطلوب وارد بازار شود که در نهایت مرغ کمتری وارد بازار می شود.

به گفته وی، گرمای هوا موجب شده ضریب تبدیل کاهش یابد و مرغ وزن کمتری بگیرد و از طرفی بدلیل گرما و کاهش تلفات مرغ زودتر وارد بازار می شود که در نهایت بواسطه فصل گرم سال، عدم وزن گیری در سنین بالا، افزایش تلفات و نبود نهاده، تولید مرغ ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داده که همین امر زمینه را برای عدم تناسب عرضه و تقاضا ایجاد کرده است.

اسداله نژاد ادامه داد: هرزمانیکه عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت مرغ در بازار کاهشی است، کمااینکه مرغداران در ماه های قبل هرکیلو مرغ ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان کمتر از نرخ مصوب عرضه کردند، اما در شرایط کنونی قیمت هرکیلو مرغ ۸ تا ۱۰ هزارتومان بالاتر از نرخ مصوب است‌. هرچند نرخ مصوب منطقی و واقعی نیست، چنانچه قیمت مصوب باید مبنا قرار بگیرد، از این رو استانداردهای جهانی برای قیمت تمام شده کالا باید در نظر بگیریم و قیمت را مشخص کنیم به گونه ای که تولیدکننده و مصرف کننده دچار آسیب نشوند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر تامین و توزیع مکفی نهاده های دامی در سامانه بازارگاه بیان کرد: مرغداران باید بتوانند نهاده مورد نیاز را تامین کنند و از طرفی با کاهش دما میزان جوجه ریزی افزایش می یابد که در نهایت با نگهداری مرغ در سالن های پرورش شاهد افزایش حجم ورودی مرغ به بازار هستیم.

به گفته وی، با کاهش تنش گرمایی به شرط تامین نهاده های دامی، تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد می شود.

اسداله نژاد با بیان اینکه در تولید مرغ خودکفا هستیم، گفت: با توجه به پتانسیل تولید، توان صادرات ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزارتن مرغ به شرط ایجاد بازار صادراتی پایدار داریم‌.