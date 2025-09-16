وزیر کار در مراسم افتتاح بیمارستان ۵۵۰ تخت خوابی فیاض بخش وجود بیمارستان‌ها و مراکز عمومی با محوطه‌های بزرگ را یک ضرورت برای شکل گیری ارتباطات اجتماعی مردم محلات دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ "احمد میدری " در آیین افتتاح بیمارستان ۵۵۰ تخت خوابی فوق تخصصی شهید فیاض بخش تامین اجتماعی که با حضور رییس جمهور برگزار شد، با اشاره به محوطه بزرگ این بیمارستان اظهار داشت: یکی از اندیشمندان کتابی دارد به نام کاخ‌هایی برای مردم و در آن به گرمای شدید سال ۱۹۸۷ آمریکا اشاره می‌کند که در آن ۸۷۰ نفر از گرما کشته شدند و آنجا تحلیل می‌کند که میزان مرگ و میر ناشی از این اتفاق در مناطق فقیرنشینی که دارای ارتباطات محله محوری و مشارکت‌های مردمی در محلات بودند کمتر بود.

وی افزود: جالب است که این پژوهشگر بر اساس تحقیقاتش به مکان‌هایی اشاره میکند که مردم محلات در آنجا‌ها ارتباطاتشان شکل می‌گیرد و این مکان‌ها مدارس، بیمارستان‌ها و کلیسا‌هایی است که محوطه‌های بزرگی مثل کاخ دارند و مردم در این مکان‌ها بهتر باهم ارتباط برقرار می‌کنند. 

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود منابع مالی در کشور گفت: در حال حاضر ما این امکان را نداریم که مکان‌های بزرگی مثل بیمارستان‌ها و مدارس بزرگ بسازیم در حالی که هر مرکز استان و شهر بزرگی به چنین مکان‌هایی نیاز دارد. علت طولانی شدن ساخت این بیمارستان هم به دلیل کمبود منابع مالی بوده است. به هر حال چنین مکان‌هایی با مالیات و حق بیمه ساخته می‌شود و اگر این منابع کم باشد، بیمارستان‌های کمتر و کوچکتری هم می‌توان ساخت.

میدری به مطالبات تامین اجتماعی از دولت اشاره کرد و ضمن درخواست پرداخت این مطالبات یادآور شد: در صورتی که مطالبات تامین اجتماعی از دولت تامین شود ما با امکانات و کیفیت بیشتری به مردم و کارگران شریف این کشور خدمات خواهیم رساند. 

وی در پایان به برنامه‌های دولت در حوزه سلامت اشاره و خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه سلامت تلاش می‌کند که خدمات بهتری به مردم و خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران عزیز ارائه دهد و امیدوارم در چارچوب وظایف محوله بتوانیم کارآمدی و خدمات عادلانه تری به مردم ارائه دهیم. 

پیش از سخنان میدری، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گزارشی از روند ساخت این بیمارستان ارائه کرد و در ادامه گفت: این بیمارستان با پول کارگران و حق بیمه آنها ساخته شده است. سازمان تامین اجتماعی مجموعا ۱۱ هزار تخت بیمارستانی در کشور دارد که در نسبت با کل ۱۴۰ هزار تخت بیمارستانی کشور، ۷ درصد می‌شود این در حالی است که کارگران ۵۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و ما موظف به ارائه خدمات به آنها هستیم. 

وی افزود: ما در راستای نظام ارجاع و پزشک خانواده که راهبرد دولت چهاردهم در ارائه خدمات درمانی است حرکت می‌کنیم و نظام ارجاع خودمان را هم در سازمان تامین اجتماعی راه اندازی کرده‌ایم و می‌کوشیم که از دی ماه خدمات درمانی را برای بازنشستگان در حد رایگان ارائه دهیم. 

او در پایان با اشاره به سهم دولت در تامین حق بیمه کارگران خواستار تخصیص اعتبارات این بخش شد و گفت: در صورتی که دولت بتواند سهم خود را از بیمه پرداخت کند ما می‌توانیم بدهی‌ها و تعهدات خود به بیمه گذاران را پرداخت نماییم.

منبع: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

برچسب ها: بیمارستان فیاض بخش ، وزارت رفاه
خبرهای مرتبط
اختصاصی باشگاه خبرنگاران جوان؛
خبر پرداخت کالابرگ صحت ندارد
کالابرگ دهک ۴ تا ۷ به کجا رسید؟
مرحله سوم طرح «یسنا» اجرا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
آخرین اخبار
وزارت خارجه: سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
پیام تبریک فرمانده کل ارتش به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد
تعیین سرنوشت منطقه با اراده منطقه‌ای، نقطه اشتراک نظر تهران و باکو است
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
قالیباف: توجه به تفکر سیستمی و حکمرانی داده‌محور نیاز امروز کشور است
عارف: بازارچه‌های مرزی ایران و پاکستان فعال شوند
دولت مصمم است اقداماتی تحول‌آفرین در نظام سلامت انجام دهد
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
نگاهداری: استعداد‌های درخشان باید درگیر حکمرانی شوند
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و نشر به تصویب رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
تلاش وزارت رفاه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران
لاریجانی به عربستان سفر کرد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از ایرانیان را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم