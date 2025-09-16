کمیسیون اروپا ارائه بسته تحریمی بعدی خود علیه روسیه را به دلیل پاسخ به درخواست ترامپ برای حذف تدریجی خرید نفت و گاز روسیه به تعویق خواهد انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفتند که کمیسیون اروپا ارائه بسته تحریمی بعدی خود علیه روسیه را به تعویق خواهد انداخت، زیرا این بلوک در پی یافتن پاسخی به درخواست دولت ترامپ برای حذف تدریجی خرید نفت و گاز روسیه با سرعت بیشتر است.

انتظار می‌رفت که کمیسیون، بسته نوزدهم تحریم‌ها را روز چهارشنبه به نمایندگان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ارائه دهد که به گفته دیپلمات‌ها احتمالاً شامل بانک‌های روسی، «ناوگان سایه‌ای» مسکو برای فرار از تحریم‌ها و فهرست‌هایی برای توقف دور زدن تحریم‌ها در کشور‌های سوم می‌شد.

این مقام گفت که هیچ تاریخ جدیدی برای بحث در مورد این بسته تعیین نشده است. این تأخیر اولین بار توسط پلیتیکو گزارش شد.

ترامپ اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار می‌دهد تا واردات انرژی از روسیه را متوقف کند

در روز‌های اخیر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای قطع درآمد انرژی به مسکو در تلاش‌های خود برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، فشار بر اتحادیه اروپا را افزایش داده است.

صادرات سوخت روسیه، به عنوان سودآورترین منبع درآمد این کشور، به تأمین مالی جنگ کمک کرده است.

واشنگتن از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تعرفه‌های تجاری سنگینی بر هند و چین، بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه، اعمال کند تا از روسیه انرژی وارد نکند.

اروپا در حال حاضر برنامه‌ریزی کرده است که تا ۱ ژانویه ۲۰۲۸ (۱۲ دی ۱۴۰۶) خرید نفت و گاز روسیه را پایان دهد - هدفی که به گفته آنها بلندپروازانه است و در عین حال تضمین می‌کند که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا با جهش‌های قیمت انرژی یا کمبود عرضه مواجه نشوند.

اما واشنگتن می‌خواهد که این بلوک سریع‌تر حرکت کند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز دوشنبه گفت که دولت ترامپ تعرفه‌های اضافی بر کالا‌های چینی برای توقف خرید نفت روسیه توسط چین اعمال نخواهد کرد، مگر اینکه کشور‌های اروپایی خود نیز علیه چین و هند عوارض تنبیهی اعمال کنند.

مقامات اروپایی گفته‌اند که این بلوک به احتمال بسیار زیاد تعرفه‌های فلج‌کننده بر هند یا چین اعمال نخواهد کرد، زیرا با تعرفه‌ها متفاوت از تحریم‌ها برخورد می‌کند.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا به رویترز گفت: «این یک پیشنهاد چالش‌برانگیز از سوی ترامپ است. حتی اگر درخواست‌های او عمداً زیاد باشد، باز هم ما را مجبور می‌کند تا به نوعی با آنها کنار بیاییم تا از سرزنش شدن اتحادیه اروپا توسط او جلوگیری کنیم.»

منبع:  رویترز

برچسب ها: تحریم روسیه ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
روبیو: ترامپ احتمالاً هفته آینده با زلنسکی دیدار خواهد کرد
رزمایش زاپاد؛ تمرین پرتاب موشک کروز روسیه بر فراز دریای بارنتز
دولت ترامپ قوانین صادرات پهپاد را تسهیل کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ارتش رژیم اسرائیل حمله زمینی خود را برای اشغال شهر غزه آغاز کرد
آمریکا بار دیگر یک قایق ونزوئلایی را هدف قرار داد؛ سه ونزوئلایی کشته شدند
امارات، شریک اسرائیل طی عملیات‌های ترور در یمن
افزایش بی‌سابقه قیمت طلا درپی افت ارزش دلار
چرایی حضور آمریکای ترامپ در قفقاز جنوبی؟
شنیده شدن صدای انفجار‌های شدید در پایتخت سوریه
شکایت ۱۵ میلیارد دلاری ترامپ از نیویورک تایمز به بهانه افترا
۳۱ کشته در درگیری‌های مرزی پاکستان و شبه‌نظامیان طالبان
آلمان و اسرائیل؛ میراث تاریک گذشته و شراکت خونین امروز
ترامپ: نتانیاهو پیش از حمله اسرائیل به قطر اطلاع نداد
آخرین اخبار
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه
احضار سفیر اسرائیل در اسپانیا برای دومین بار در کمتر از یک هفته
افزایش بی‌سابقه قیمت طلا درپی افت ارزش دلار
رزمایش زاپاد؛ تمرین پرتاب موشک کروز روسیه بر فراز دریای بارنتز
امارات، شریک اسرائیل طی عملیات‌های ترور در یمن
نوسانات قیمت نفت تحت تاثیر حملات اوکراین به روسیه
۳۱ کشته در درگیری‌های مرزی پاکستان و شبه‌نظامیان طالبان
پیام دوگانه ترامپ: اسرائیل دیگر به قطر حمله نمی‌کند، اما حمله به غزه ادامه دارد
چرایی حضور آمریکای ترامپ در قفقاز جنوبی؟
اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده و مقامات ارشد این اعمال را تحریک کرده‌اند
تایید فروش جنگنده اف-۱۶ آمریکا به پرو
قطع گسترده اینترنت در بلخ به دستور طالبان
فرستاده سازمان ملل: چرخه تشدید درگیری بین اسرائیل و یمنی‌ها باید پایان یابد
روبیو: ترامپ احتمالاً هفته آینده با زلنسکی دیدار خواهد کرد
ابراز خوشحالی وزیر جنگ اسرائیل از سوختن شهر غزه
ممنوعیت عبور مستقیم مهاجران غیرمجاز از مرز دوغارون
شکایت ۱۵ میلیارد دلاری ترامپ از نیویورک تایمز به بهانه افترا
مرز خراسان جنوبی، موتور محرک توسعه اقتصادی شرق کشور
لوکزامبورگ هم فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
اعتراض خانواده‌های اسرای اسرائیلی همزمان با آغاز تهاجم زمینی به غزه
دولت ترامپ قوانین صادرات پهپاد را تسهیل کرد
ترامپ: نتانیاهو پیش از حمله اسرائیل به قطر اطلاع نداد
شویگو وارد بغداد شد
روبیو هشدار داد: فرصت برای توافق غزه «بسیار کوتاه» است
آلمان و اسرائیل؛ میراث تاریک گذشته و شراکت خونین امروز
۵ نظامی پاکستان بر اثر انفجار بمب کشته شدند
شنیده شدن صدای انفجار‌های شدید در پایتخت سوریه