کمیسیون اروپا ارائه بسته تحریمی بعدی خود علیه روسیه را به دلیل پاسخ به درخواست ترامپ برای حذف تدریجی خرید نفت و گاز روسیه به تعویق خواهد انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفتند که کمیسیون اروپا ارائه بسته تحریمی بعدی خود علیه روسیه را به تعویق خواهد انداخت، زیرا این بلوک در پی یافتن پاسخی به درخواست دولت ترامپ برای حذف تدریجی خرید نفت و گاز روسیه با سرعت بیشتر است.

انتظار می‌رفت که کمیسیون، بسته نوزدهم تحریم‌ها را روز چهارشنبه به نمایندگان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ارائه دهد که به گفته دیپلمات‌ها احتمالاً شامل بانک‌های روسی، «ناوگان سایه‌ای» مسکو برای فرار از تحریم‌ها و فهرست‌هایی برای توقف دور زدن تحریم‌ها در کشور‌های سوم می‌شد.

این مقام گفت که هیچ تاریخ جدیدی برای بحث در مورد این بسته تعیین نشده است. این تأخیر اولین بار توسط پلیتیکو گزارش شد.

ترامپ اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار می‌دهد تا واردات انرژی از روسیه را متوقف کند

در روز‌های اخیر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای قطع درآمد انرژی به مسکو در تلاش‌های خود برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، فشار بر اتحادیه اروپا را افزایش داده است.

صادرات سوخت روسیه، به عنوان سودآورترین منبع درآمد این کشور، به تأمین مالی جنگ کمک کرده است.

واشنگتن از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تعرفه‌های تجاری سنگینی بر هند و چین، بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه، اعمال کند تا از روسیه انرژی وارد نکند.

اروپا در حال حاضر برنامه‌ریزی کرده است که تا ۱ ژانویه ۲۰۲۸ (۱۲ دی ۱۴۰۶) خرید نفت و گاز روسیه را پایان دهد - هدفی که به گفته آنها بلندپروازانه است و در عین حال تضمین می‌کند که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا با جهش‌های قیمت انرژی یا کمبود عرضه مواجه نشوند.

اما واشنگتن می‌خواهد که این بلوک سریع‌تر حرکت کند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز دوشنبه گفت که دولت ترامپ تعرفه‌های اضافی بر کالا‌های چینی برای توقف خرید نفت روسیه توسط چین اعمال نخواهد کرد، مگر اینکه کشور‌های اروپایی خود نیز علیه چین و هند عوارض تنبیهی اعمال کنند.

مقامات اروپایی گفته‌اند که این بلوک به احتمال بسیار زیاد تعرفه‌های فلج‌کننده بر هند یا چین اعمال نخواهد کرد، زیرا با تعرفه‌ها متفاوت از تحریم‌ها برخورد می‌کند.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا به رویترز گفت: «این یک پیشنهاد چالش‌برانگیز از سوی ترامپ است. حتی اگر درخواست‌های او عمداً زیاد باشد، باز هم ما را مجبور می‌کند تا به نوعی با آنها کنار بیاییم تا از سرزنش شدن اتحادیه اروپا توسط او جلوگیری کنیم.»

منبع: رویترز