باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - برغان با فاصلهای حدود ۲۱ کیلومتر از شهر کرج، در دل کوههای البرز مرکزی جای گرفته و با رودخانههای سنج و شاهرود، طراوتی خاص به منطقه بخشیده است. درخت چنار کهنسال این روستا، با قدمتی بیش از هزار سال، بهعنوان یکی از نمادهای طبیعی و تاریخی منطقه شناخته میشود و هر ساله میزبان هزاران گردشگر است.
از دیگر جاذبههای فرهنگی و تاریخی برغان میتوان به پل صفویه، مسجد جامع، حسینیه اعظم، بازارسنتی اشاره کرد. همچنین محصولات محلی مانند آلو، گردو، بستنی سنتی و نان محلی، از جمله سوغاتیهای پرطرفدار این منطقه هستندکه ثبت ملی شده اند.
در سالهای اخیر، با توسعه اقامتگاههای بومگردی و توجه به زیرساختهای گردشگری، برغان توانسته جایگاه ویژهای در صنعت گردشگری استان البرز پیدا کند. مسئولان محلی با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برنامههایی برای توسعه پایدار و حفظ بافت سنتی روستا در دستور کار قرار دادهاند.
برغان نهتنها مقصدی برای طبیعتگردی و آرامش است، بلکه فرصتی برای آشنایی با فرهنگ، معماری و آداب و رسوم مردم منطقه فراهم میآورد؛ و اکنون با چشمانداز ثبت جهانی، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است.