باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ علی‌اصغر محمدپور در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی جهرم حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک خودرو که در حال تردد بوده مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف می‌کنند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه و استعلام از سامانه تشخیص هویت، مشخص شد که راننده مذکور از محکومان متواری می‌باشد که در سال ۱۳۹۰ به اتهام حمل و نگهداری حدود ۳۳۱ کیلوگرم مواد مخدر در یکی از شهر‌های جنوبی کشور دستگیر می‌شود و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد و اقدام به جعل اسناد مدارک هویتی و تنظیم صدور گواهی فوت برای خود می‌کند.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه فرد مذکور پس از صدور گواهی فوت با اسم مستعار زندگی می‌کرده است، گفت: محکوم به حبس ابد برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف ۳۶ میلیارد کالای فاقد مجوز در مهر

فرمانده انتظامی مهر از کشف انواع کالای فاقد مجوز به ارزش ۳۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصرالله دهقان اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و همچنین ارتقاء امنیت محله محور، ماموران انتظامی مهر حین گشت زنی در محور مواصلاتی، به ۳ دستگاه خودرو (وانت آریسان و پژو) مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از این خودرو‌ها ۳۵ هزار و ۹۰ عدد بدلیجات، ۹۴ قوطی انرژی‌زا بزرگ، ۷۴۷ عدد بی‌سیم، ۱۰ هزار و ۸۴ ثوب پوشاک و ۱۰ راس احشام که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۳۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، عنوان داشت: پس از تشکیل پرونده، رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

پایان دستبرد‌های سریالی درون خودرو

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی شهرستان داراب از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای محتویات درون خودرو و اماکن خصوصی خبر داد و گفت: در این عملیات ۲۰ مالباخته نیز شناسایی شدند.

او در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو طی هفته گذشته در سطح شهرستان، پی‌جویی‌های تخصصی در زمینه شناسایی سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

هاشمی افزود: در این راستا ماموران تجسس کلانتری ۱۱ این فرماندهی ضمن بررسی دقیق محل وقوع سرقت‌ها به مشخصات ظاهری و هویت اولیه ۲ نفر سارق که در این سرقت‌ها دخیل بوده، پی برده و در نهایت مکان حضورشان را در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به اینکه از محل اختفای متهمین مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی کشف شد، تصریح کرد: سارقین تاکنون به ۲۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو، تجهیزات کشاورزی و اماکن خصوصی اقرار نموده و سپس برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.