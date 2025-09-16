مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس راه‌آهن پاکستان از آمادگی ایران برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل کالا بین دو کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در دیدار با رئیس راه‌آهن پاکستان که برای شرکت در بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در تهران حضور دارد، بر ضرورت تقویت دیپلماسی ریلی، افزایش ترانزیت ریل پایه و توسعه حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور تأکید کرد و از آمادگی راه‌آهن ایران برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل کالا بین دو کشور خبر داد.

رئیس راه‌آهن پاکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از راهبرد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای افزایش ترانزیت ریلی در منطقه، گفت: سطح کنونی حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور پایین‌تر از ظرفیت واقعی است و پاکستان آماده است با بهبود زیرساخت‌ها و تأمین واگن، موانع موجود را برطرف کند.

مظهر علیشاه با اشاره به آغاز عملیات بازسازی خط ریلی تفتان–کویته، گفت: این پروژه با هدف افزایش سرعت و ظرفیت قطارها، تا اوایل سال ۲۰۲۸ به بهره‌برداری خواهد رسید.

همچنین طرف پاکستانی خواستار برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی قطارهای باری و کانتینری از روسیه و ازبکستان به پاکستان و بالعکس از طریق مسیر ریلی ایران شد.

در ادامه، طرفین برای افزایش پنج برابری حمل‌ونقل ریلی در کوتاه‌مدت و رسیدن به ظرفیت سالانه یک میلیون تن در آینده نزدیک توافق کردند.

همچنین، مقرر شد راه‌آهن پاکستان در تأمین واگن‌های مورد نیاز برای حمل بار از زاهدان به پاکستان همکاری لازم را انجام دهد تا از توقف و تأخیر محموله‌ها در ایستگاه زاهدان جلوگیری شود.

فعال‌سازی کریدور بین‌المللی اسلام‌آباد–تهران–استانبول (ITI)، راه‌اندازی قطارهای برنامه‌ای و جذب صاحبان بار از طریق ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌های فورواردری از دیگر محورهای گفت‌وگوی دو طرف بود.

در پایان این نشست، توافق شد سند چارچوب همکاری میان دو راه‌آهن تهیه و در جریان نشست نهایی کمیسیون مشترک ایران و پاکستان در روز جاری (سه‌شنبه، ۲۵ شهریورماه) به امضای طرفین برسد.

منبع: راه‌آهن

برچسب ها: راه آهن ایران ، حمل و نقل ریلی
خبرهای مرتبط
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
مدیرعامل راه‌آهن:
ایران برای اتصال ریلی آسیای میانه به اروپا و آب‌های آزاد آمادگی دارد
تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی ریلی ایران و روسیه/دیدار مدیرعامل راه آهن با مقامات دانشگاه دولتی راه آهن سن‌پترزبورگ
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
آخرین اخبار
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی