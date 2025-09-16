باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در دیدار با رئیس راه‌آهن پاکستان که برای شرکت در بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در تهران حضور دارد، بر ضرورت تقویت دیپلماسی ریلی، افزایش ترانزیت ریل پایه و توسعه حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور تأکید کرد و از آمادگی راه‌آهن ایران برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل کالا بین دو کشور خبر داد.



رئیس راه‌آهن پاکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از راهبرد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای افزایش ترانزیت ریلی در منطقه، گفت: سطح کنونی حمل‌ونقل ریلی بین دو کشور پایین‌تر از ظرفیت واقعی است و پاکستان آماده است با بهبود زیرساخت‌ها و تأمین واگن، موانع موجود را برطرف کند.

مظهر علیشاه با اشاره به آغاز عملیات بازسازی خط ریلی تفتان–کویته، گفت: این پروژه با هدف افزایش سرعت و ظرفیت قطارها، تا اوایل سال ۲۰۲۸ به بهره‌برداری خواهد رسید.

همچنین طرف پاکستانی خواستار برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی قطارهای باری و کانتینری از روسیه و ازبکستان به پاکستان و بالعکس از طریق مسیر ریلی ایران شد.



در ادامه، طرفین برای افزایش پنج برابری حمل‌ونقل ریلی در کوتاه‌مدت و رسیدن به ظرفیت سالانه یک میلیون تن در آینده نزدیک توافق کردند.



همچنین، مقرر شد راه‌آهن پاکستان در تأمین واگن‌های مورد نیاز برای حمل بار از زاهدان به پاکستان همکاری لازم را انجام دهد تا از توقف و تأخیر محموله‌ها در ایستگاه زاهدان جلوگیری شود.



فعال‌سازی کریدور بین‌المللی اسلام‌آباد–تهران–استانبول (ITI)، راه‌اندازی قطارهای برنامه‌ای و جذب صاحبان بار از طریق ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌های فورواردری از دیگر محورهای گفت‌وگوی دو طرف بود.



در پایان این نشست، توافق شد سند چارچوب همکاری میان دو راه‌آهن تهیه و در جریان نشست نهایی کمیسیون مشترک ایران و پاکستان در روز جاری (سه‌شنبه، ۲۵ شهریورماه) به امضای طرفین برسد.

منبع: راه‌آهن