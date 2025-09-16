شرکت سامسونگ در حال آماده شدن برای عرضه گلکسی S26 اولترا با مشخصات و قابلیت‌های شگفت انگیز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در اوایل سال آینده، همه نگاه‌ها به شرکت کره‌ای سامسونگ دوخته خواهد شد، زیرا این شرکت خود را برای رونمایی از گوشی پرچمدار جدید خود، گلکسی S26 اولترا، با مشخصات انقلابی آماده می‌کند.

اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که این گوشی به لطف فناوری‌های جدید در عملکرد، دوربین و هوش مصنوعی، جهشی کوانتومی در دنیای گوشی‌های هوشمند خواهد بود. این امر آن را به رقیبی قدرتمند در بازار گوشی‌های هوشمند تبدیل خواهد کرد.

طبق اطلاعات فاش شده، این گوشی با پردازنده اسنپدراگون ۸ الیت ۲ با فرآیند تولید ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۴۰ و حداکثر ۱۲ گیگابایت رم عرضه خواهد شد که به آن ظرفیت بالایی برای اجرای کارآمد بازی‌ها و برنامه‌های سنگین می‌دهد.

دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی با پیشرفت‌های قابل توجه در عکاسی در شب، علاوه بر لنز ۵۰ مگاپیکسلی با زاویه دید عریض و لنز تله فوتو پیشرفته خواهد بود. این دستگاه همچنین دارای یک دوربین جلوی ۱۲ مگاپیکسلی برای علاقه‌مندان به سلفی و تماس ویدیویی خواهد بود.

در مورد نمایشگر، انتظارات حاکی از آن است که یک پنل ۷.۳ اینچی تقریباً ۹۳٪ از قسمت جلویی را پوشش می‌دهد و با بهبود‌هایی که بازتاب نور را کاهش می‌دهد و وضوح بیشتری را در نور خورشید فراهم می‌کند، همراه خواهد بود.

باتری و فناوری‌های اضافی

این گوشی از ظرفیت باتری بین ۵۰۰۰ تا ۵۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت با شارژ سریع تا ۶۵ وات، ونیز شارژ بی‌سیم و معکوس، پشتیبانی خواهد کرد. همچنین دارای استاندارد‌های مقاومت در برابر آب و گرد و غبار IP68 و فناوری‌های امنیتی پیشرفته، از جمله اثر انگشت داخلی و تشخیص چهره خواهد بود.

تاریخ عرضه و قیمت

طبق اطلاعات فاش شده، سامسونگ قصد دارد یک رویداد رسمی برای معرفی در ژانویه ۲۰۲۶ برگزار کند. این گوشی بین ژانویه و فوریه در سطح جهانی عرضه خواهد شد و پیش‌سفارش‌ها در دسامبر ۲۰۲۵ آغاز می‌شود.

قیمت‌های پیش‌بینی شده برای نسخه ۲۵۶ گیگابایتی ۱۲۹۹ دلار، برای نسخه ۵۱۲ گیگابایتی ۱۴۱۹ دلار و برای نسخه ۱ ترابایتی ۱۶۵۹ دلار است.

منبع: Erem News

برچسب ها: سامسونگ ، گلکسی اس ، گلکسی اس 24 ، اولترا
خبرهای مرتبط
گلکسی اس جدید سامسونگ رده بالا و رقابتی
مشخصات تبلت گلکسی جدید سامسونگ
سامسونگ از اولین تلویزیون Micro RGB جهان رونمایی کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمان برگزاری «جشن شکوفه‌ها» اعلام شد
یک کشف جدید درباره جهش ژن آلزایمر
فشارخون بالا در ۷ سالگی، خطر مرگ زودرس را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد
سهم ۹۰ همتی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش‌بنیان کشور/ تمرکز بر فناوری‌های میکروالکترونیک و هوش مصنوعی در پارک‌های فناوری
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم
رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران
پیرصالحی: کمبود تجهیزات پزشکی در کشور نداریم/ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل کند
کاظمی: عدالت آموزشی تنها در فضا و مکان خلاصه نمی‌شود
توسعه گردشگری سلامت از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری می‌کند
کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب دیده از جنگ تحمیلی برای دریافت حمایت اقدام کنند
آخرین اخبار
آمادگی سامسونگ برای عرضه گلکسی S26 اولترا با مشخصاتی شگفت انگیز
کدام نوع هورمون درمانی برای زنان دیابتی بهتر است؟
کشف یک پدیده فضایی که تا ۷۵۰۰ سال دیگر تکرار نخواهد شد
اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای استانداردسازی تجهیزات آموزشی +فیلم
یک ابتکار فناورانه بزرگ برای تولید هولوگرام‌های سه‌بعدی با استفاده از اجزای ساده‌تر و ارزان‌تر
کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب دیده از جنگ تحمیلی برای دریافت حمایت اقدام کنند
روز جهانی حفاظت از لایه اوزون؛ آیا اوضاع زمین بهبود می‌یابد؟
اعتیاد به ویاگرا چه مضراتی دارد؟
تلاش برای تبدیل ایران به قطب فناوری‌های پیشرفته در غرب آسیا
پیرصالحی: کمبود تجهیزات پزشکی در کشور نداریم/ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل کند
کاظمی: عدالت آموزشی تنها در فضا و مکان خلاصه نمی‌شود
رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران
توسعه گردشگری سلامت از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری می‌کند
سهم ۹۰ همتی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش‌بنیان کشور/ تمرکز بر فناوری‌های میکروالکترونیک و هوش مصنوعی در پارک‌های فناوری
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم
فشارخون بالا در ۷ سالگی، خطر مرگ زودرس را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد
زمان برگزاری «جشن شکوفه‌ها» اعلام شد
یک کشف جدید درباره جهش ژن آلزایمر
ضرورت همکاری و هم افزایی علمی و بین‌المللی در حوزه استاندارد و سلامت
افزایش تعرفه پرستاران کلید خورد
مخالفت دولت با تغییر نهاد صادرکننده مجوز تاکسی‌های اینترنتی
نخستین ربات وکیل ایران رونمایی شد/ رباتی که مشاوره حقوقی می‌دهد
بهترین فرصت برای رصد سیاره زحل در آسمان شب/ مقارنه ماه و مشتری
کاهش قدرت باروری مردان در ۳۰ سال به نصف! علل و راه‌حل‌ها 
دنباله‌دار ۳I/ATLAS در حال تجربه تکامل غیرطبیعی
کشف یک نقطه ضعف جدید در سلول‌های سرطانی 
هشدار شدید ناسا: فناوری دفاع از زمین می‌تواند عواقب «مرگباری» داشته باشد!
یک بلندگوی هوشمند کوچک با قابلیت‌های بزرگ
استعدادیابی جسمی و فکری دانشجویان در المپیاد ورزش‌های فناورانه
عوارض مصرف کاسنی و شاتره + فیلم