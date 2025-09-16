باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در اوایل سال آینده، همه نگاه‌ها به شرکت کره‌ای سامسونگ دوخته خواهد شد، زیرا این شرکت خود را برای رونمایی از گوشی پرچمدار جدید خود، گلکسی S26 اولترا، با مشخصات انقلابی آماده می‌کند.

اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که این گوشی به لطف فناوری‌های جدید در عملکرد، دوربین و هوش مصنوعی، جهشی کوانتومی در دنیای گوشی‌های هوشمند خواهد بود. این امر آن را به رقیبی قدرتمند در بازار گوشی‌های هوشمند تبدیل خواهد کرد.

طبق اطلاعات فاش شده، این گوشی با پردازنده اسنپدراگون ۸ الیت ۲ با فرآیند تولید ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۴۰ و حداکثر ۱۲ گیگابایت رم عرضه خواهد شد که به آن ظرفیت بالایی برای اجرای کارآمد بازی‌ها و برنامه‌های سنگین می‌دهد.

دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی با پیشرفت‌های قابل توجه در عکاسی در شب، علاوه بر لنز ۵۰ مگاپیکسلی با زاویه دید عریض و لنز تله فوتو پیشرفته خواهد بود. این دستگاه همچنین دارای یک دوربین جلوی ۱۲ مگاپیکسلی برای علاقه‌مندان به سلفی و تماس ویدیویی خواهد بود.

در مورد نمایشگر، انتظارات حاکی از آن است که یک پنل ۷.۳ اینچی تقریباً ۹۳٪ از قسمت جلویی را پوشش می‌دهد و با بهبود‌هایی که بازتاب نور را کاهش می‌دهد و وضوح بیشتری را در نور خورشید فراهم می‌کند، همراه خواهد بود.

باتری و فناوری‌های اضافی

این گوشی از ظرفیت باتری بین ۵۰۰۰ تا ۵۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت با شارژ سریع تا ۶۵ وات، ونیز شارژ بی‌سیم و معکوس، پشتیبانی خواهد کرد. همچنین دارای استاندارد‌های مقاومت در برابر آب و گرد و غبار IP68 و فناوری‌های امنیتی پیشرفته، از جمله اثر انگشت داخلی و تشخیص چهره خواهد بود.

تاریخ عرضه و قیمت

طبق اطلاعات فاش شده، سامسونگ قصد دارد یک رویداد رسمی برای معرفی در ژانویه ۲۰۲۶ برگزار کند. این گوشی بین ژانویه و فوریه در سطح جهانی عرضه خواهد شد و پیش‌سفارش‌ها در دسامبر ۲۰۲۵ آغاز می‌شود.

قیمت‌های پیش‌بینی شده برای نسخه ۲۵۶ گیگابایتی ۱۲۹۹ دلار، برای نسخه ۵۱۲ گیگابایتی ۱۴۱۹ دلار و برای نسخه ۱ ترابایتی ۱۶۵۹ دلار است.

منبع: Erem News