باشگاه خبرنگاران جوان -اسماعیل افتخاری، رئیس دفتر مرحوم آیتالله العظمی محفوظی گفت: امسال نخستین سالگرد فقیه پارسا، عالم بااخلاق و مرجع عالیقدر حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ عباس محفوظی (رضوانالله تعالی علیه) در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد. این مراسم روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ پس از نماز مغرب و عشاء با حضور مراجع عظام، علما، طلاب، فضلا و اقشار مختلف مردم برگزار میشود.
او افزود: در این مراسم، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و مداحی یکی از مادحین شهر مقدس قم، آیتالله رمضانی ـ دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام ـ به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و ابعاد علمی، اخلاقی و خدمات اجتماعی این فقیه وارسته را تبیین خواهند کرد.
افتخاری با اشاره به جایگاه علمی آیتالله محفوظی گفت: همانگونه که در روایت آمده است: مداد العلما افضل من دماء الشهدا؛ قلم عالمی که در عرصه فقه و علم به تحقیق پرداخته و آثار ارزشمندی از خود برجای گذاشته، از خون شهیدی که در میدان جنگ ریخته شده برتر است.
او همچنین از تدوین موسوعهای جامع از آثار فقهی، اصولی، رجالی و تفسیری این مرجع فقید خبر داد و گفت: مؤسسه دارالکرامه که مسئولیت حفظ و نشر آثار ایشان را بر عهده دارد، در حال تدوین مجموعهای کامل از نوشتههای علمی ایشان است.
به گفته رئیس دفتر آیتالله محفوظی، در آستانه سالگرد ارتحال این مرجع عالیقدر، ویژهنامهای مختصر منتشر خواهد شد و کتاب «سفینةالسفینه» از آثار ایشان نیز در دست چاپ است. همچنین کتاب دیگری در حال تدوین است که به خدمات علمی، اجتماعی و اخلاقی ایشان میپردازد.
افتخاری در ادامه با تأکید بر نقش نهادهای فرهنگی و حوزوی در حفظ میراث علمی علما گفت: فرهنگ میراث مشترک اجتماعی نسلهاست و روحانیت شیعه همواره در طول تاریخ نقش هدایتگر جامعه را ایفا کرده است. هرگاه این ارتباط تقویت شده، جامعه دینی پیشرفت کرده و هر زمان این پیوند کمرنگ شده، جامعه دچار انحطاط گردیده است.
او با اشاره به حدیثی از معصومین علیهمالسلام افزود: علم نوری الهی است که در دل بندگان برگزیده افکنده میشود؛ لیس العلم بکثرت تعلیم و تعلم و انما هو نور یقذف فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی.
رئیس دفتر آیتالله محفوظی در پایان با اشاره به ضرورت معرفی عالمان عامل به نسل جوان گفت: اگر این بزرگان به درستی معرفی شوند، جوانان خود جذب میشوند. امیدواریم نسل جدید حوزویان بتواند راه فقهای بزرگ را ادامه دهد؛ راهی که هم به درد دین هم به درد دنیا و هم آخرت میخورد.