گارد ساحلی چین روز سهشنبه یک کشتی فیلیپینی را متهم کرد که عمداً به یکی از شناورهای آن در نزدیکی صخره اسکاربورو، یک قلمرو مناقشهبرانگیز که هر دو کشور ادعای مالکیت آن را در دریای جنوبی چین دارند، برخورد کرده است. این رویارویی شش روز پس از آن رخ داد که چین اعلام کرد بخشی از صخره اسکاربورو را به عنوان یک ذخیرهگاه طبیعی ملی ثبت کرده است.
یک بیانیه گارد ساحلی گفت که بیش از ۱۰ کشتی دولتی فیلیپین که از جهات مختلف میآمدند، وارد آبهای اطراف این صخره شدهاند که در چین به آن جزیره هوانگیان میگویند. این بیانیه گفت که آنها با توپهای آبی به این شناورها حمله کردند.
واکنش فوری از سوی فیلیپین وجود نداشت. دولت مانیل هفته گذشته گفت که در حال ثبت یک اعتراض دیپلماتیک علیه تعیین یک منبع طبیعی گاز در محلی است که آن را «باخو د ماسینلوک» مینامد. چین و فیلیپین بارها در اطراف صخره ها و برآمدگیهای دریای جنوبی چین با هم درگیر شدهاند.
این دو کشور جزو چندین کشوری هستند که ادعاهای رقابتی در مورد قلمرو در این آبها دارند که از اهمیت راهبردی برخوردار هستند.
بیانیه گارد ساحلی چین فیلیپین را به دلیل برخورد روز سهشنبه مقصر دانست و اقدامات آن را هم تحریکآمیز و هم فاحش خواند.
چندین کشور از جمله آمریکا، استرالیا و انگلیس از فیلیپین در مورد این منبع طبیعی گاز حمایت کردهاند.
