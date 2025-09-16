خدائیان گفت: ما در این دوره از سازمان اوقاف شاهد مستندسازی امور وقفی هستیم و شفاف‌سازی و مستندسازی باعث کاهش میزان دعاوی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که سازوکار بازرسی کل کشور برای حمایت از کسانی که قصد وقف را دارند، ولی نگران سوء‌مدیریت اموال خویش هستند چیست؟ گفت: در حال حاضر، تمام امور در سازمان اوقاف شفاف شده‌اند؛ اینکه چه ملکی وقف شده است؟ عواید آن چه میزان است؟ کجا عواید حاصل از وقف مصرف می‌شود. این شفافیت به خودی خود منجر به ایجاد اعتماد در مردم است، تا اگر تمایل دارند اموالی را وقف کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره رسیدگی به پرونده‌های حقوقی سازمان اوقاف و کاهش دعاوی حقوقی توضیح داد: ما در این دوره از سازمان اوقاف شاهد مستندسازی امور وقفی هستیم. ما رقبه وقفی داشتیم که شاید ۲۰۰ سال سابقه داشت، ولی سند نداشت و مورد تجاوز و سوء‌استفاده قرار می‌گرفت. بنابراین، شفاف‌سازی و مستندسازی باعث کاهش میزان دعاوی شده است.

