باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اطلاعیه منتشر شده، تردد موتورسیکلتها (بهاستثنای موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲روز سهشنبه ۲۵ شهریور تا ساعت ۶ روز شنبه ۲۹ شهریور از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس ممنوع بوده و درصورت افزایش حجم ترافیک، طی روزهای سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، شنبه و یکشنبه (۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹ و ۳۰ شهریور) بهصورت مقطعی و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
در روز جمعه ۲۸ شهریور، از ساعت ۹ صبح محدودیت تردد انواع وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس اعمال و از ساعت ۱۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) این محور بهطور کامل مسدود خواهد شد.
براساس این اطلاعیه از ساعت ۱۲ همان روز تردد از مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه برقرار بوده و با پایان طرح در ساعت ۲۴، تردد در مسیر دوطرفه از پل زنگوله تا مرزنآباد در مسیر دوطرفه انجام میشود، البته در صورت کمحجم بودن ترافیک، اجرای طرح یکطرفه زودتر خاتمه خواهد یافت.
تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال، تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۱ از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.
بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، تردد خودروهای تریلر در محور هراز و بالعکس ممنوع بوده و عبور ناوگان کامیون و کامیونت (به استثنای ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۲۵ تا ۲۸ شهریور) از این محور ممنوع خواهد بود.
همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس در روزهای سهشنبه تا جمعه (۲۵ تا ۲۸ شهریور) با تصمیم پلیس راه اجرا میشود.
در محور فشم نیز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۲۸ شهریور محدودیت ترافیکی یکطرفه از انتهای محور (پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان - ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.