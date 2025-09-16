یک کارشناس روابط کار اظهار داشت: ظرفیت محدود و ضعف در اجرای قانون همچنان پابرجاست و قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محسن هوشیاری یک کارشناس روابط کار  در برنامه رادیو اقتصاد با تأکید بر اجرای ناقص قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: این قانون با وجود تصویب در سال ۱۳۸۶، هنوز نتوانسته است تمامی کارگران این حوزه را تحت پوشش قرار دهد.

هوشیاری اظهار کرد: فلسفه وجودی بیمه کارگران ساختمانی، حمایت از قشری بود که به صورت خویش‌فرما فعالیت می‌کردند و هیچ کارفرمایی برای پوشش بیمه‌ای آنان وجود نداشت. وی افزود: با وجود خطرات بالای شغل ساخت‌وساز و عدم رعایت مناسب اصول ایمنی، خلأ جدی بیمه‌ای برای این قشر احساس می‌شد که نهایتاً در سال ۱۳۸۶ به تصویب قانون منجر شد.

نیمی از کارگران ساختمانی همچنان فاقد بیمه

این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه مشاغل ساختمانی از سخت‌ترین و پرخطرترین فعالیت‌ها محسوب می‌شوند، گفت: با وجود گذشت سال‌ها از تصویب قانون، هنوز حدود ۵۰ درصد کارگران ساختمانی فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند. وی علت این مسئله را ظرفیت محدود سازمان تأمین اجتماعی و موانع مالی عنوان کرد.

سهم دولت در پرداخت حق بیمه محقق نمی‌شود

هوشیاری توضیح داد: سرجمع حق بیمه کارگران ساختمانی ۲۲ درصد است که تنها ۲ درصد آن بر عهده کارگر بوده و مابقی باید توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. اما به گفته وی، پرداخت سهم دولت به‌درستی انجام نمی‌شود و همین مسئله موجب ایجاد مانع در پوشش کامل بیمه‌ای این قشر شده است.

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه قانون بیمه کارگران ساختمانی علاوه بر ظرفیت محدود، در اجرا نیز ضعف دارد، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد با توجه به اهمیت این موضوع، نقاط ضعف قانون به‌طور جدی بررسی و اصلاح شود تا پوشش بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی به‌طور کامل محقق گردد.

برچسب ها: کارگران ساختمانی ، قانون کار
خبرهای مرتبط
معرفی خودرو/
نسل جدید فورد F۱۵۰ معرفی شد + فیلم
صمدزاده:
معیار مشاغل سخت‌، فقط آلودگی صوتی نباشد/ بیمه فرش‌بافان اجرا شود
گردش مالی ۲۴۰۰ میلیارد دلاری تعاونی‌ها در دنیا/ انجام ۴۵ درصد از فعالیت های کشاورزی از طریق تعاونی ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وام ازدواج پشت صف‌های طولانی
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
ایجاد فصل تازه همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان/ افزایش کیفیت محصولات در راه است
توقف واگذاری زمین به مردم به بهانه کم‌آبی
بارش تهران کمتر از نصف شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
جایگاه صادرات زعفران ایرانی در معرض خطر است
عقب ماندن یکساله شاخص‌کل بورس از رقبا/ صندوق‌ها ناجی سهامداران؟
بازچرخانی آب از جمله سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است
آخرین اخبار
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
جابه‌جایی ۶۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری
بازچرخانی آب از جمله سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است
اکنون وضعیت سوخت نیروگاه‌ها بهتر از سال گذشته است+ فیلم
عرضه ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری به چرخه مسکن تا پایان سال
۴ هزار سینماگر صاحب خانه می‌شوند
۱۳۱ میلیون مترمکعب به ظرفیت پساب استان تهران اضافه خواهد شد
تأمین آب نیروگاه سیکل ترکیبی پرند از محل پساب تصفیه شده شهر پرند
حذف شرکت‌های صوری در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده
رگبار باران در ۴ استان کشور
توقف واگذاری زمین به مردم به بهانه کم‌آبی
جایگاه صادرات زعفران ایرانی در معرض خطر است
ایجاد فصل تازه همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان/ افزایش کیفیت محصولات در راه است
بارش تهران کمتر از نصف شد
عقب ماندن یکساله شاخص‌کل بورس از رقبا/ صندوق‌ها ناجی سهامداران؟
وام ازدواج پشت صف‌های طولانی