یک کارشناس روابط کار اظهار داشت: ظرفیت محدود و ضعف در اجرای قانون همچنان پابرجاست و قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محسن هوشیاری یک کارشناس روابط کار در برنامه رادیو اقتصاد با تأکید بر اجرای ناقص قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: این قانون با وجود تصویب در سال ۱۳۸۶، هنوز نتوانسته است تمامی کارگران این حوزه را تحت پوشش قرار دهد.

هوشیاری اظهار کرد: فلسفه وجودی بیمه کارگران ساختمانی، حمایت از قشری بود که به صورت خویش‌فرما فعالیت می‌کردند و هیچ کارفرمایی برای پوشش بیمه‌ای آنان وجود نداشت. وی افزود: با وجود خطرات بالای شغل ساخت‌وساز و عدم رعایت مناسب اصول ایمنی، خلأ جدی بیمه‌ای برای این قشر احساس می‌شد که نهایتاً در سال ۱۳۸۶ به تصویب قانون منجر شد.

نیمی از کارگران ساختمانی همچنان فاقد بیمه

این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه مشاغل ساختمانی از سخت‌ترین و پرخطرترین فعالیت‌ها محسوب می‌شوند، گفت: با وجود گذشت سال‌ها از تصویب قانون، هنوز حدود ۵۰ درصد کارگران ساختمانی فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند. وی علت این مسئله را ظرفیت محدود سازمان تأمین اجتماعی و موانع مالی عنوان کرد.

سهم دولت در پرداخت حق بیمه محقق نمی‌شود

هوشیاری توضیح داد: سرجمع حق بیمه کارگران ساختمانی ۲۲ درصد است که تنها ۲ درصد آن بر عهده کارگر بوده و مابقی باید توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. اما به گفته وی، پرداخت سهم دولت به‌درستی انجام نمی‌شود و همین مسئله موجب ایجاد مانع در پوشش کامل بیمه‌ای این قشر شده است.

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه قانون بیمه کارگران ساختمانی علاوه بر ظرفیت محدود، در اجرا نیز ضعف دارد، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد با توجه به اهمیت این موضوع، نقاط ضعف قانون به‌طور جدی بررسی و اصلاح شود تا پوشش بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی به‌طور کامل محقق گردد.