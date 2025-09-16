باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از مجموعه پژوهشی «استعمارشناسی ایرانی» که در ۳۰ جلد به بازخوانی پدیده استعمار از منظر اندیشه ایرانی پرداخته، در سالن همایشهای برج میلاد برگزار میشود.
این مجموعه زیر نظر موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در قالب شش مجموعه تخصصی و مستقل تدوین شده است که هرکدام به یکی از ابعاد معرفتی، فلسفی، تاریخی و اجتماعی استعمار میپردازد:
مجموعه اول: استعمارشناسی معرفتی و زبانی
بررسی زبانشناسی پسااستعماری، استعمارزدایی ذهن، روششناسی گسست از استعمار نو، امپریالیسم زبانی و تحلیل واژگان پسااستعماری.
مجموعه دوم: استعمارشناسی نظری و فلسفی
خوانش انتقادی گفتمان شرقشناسی، نقد فلسفه سیاسی جان لاک، نظریه دوقطبیسازی استعمارگران و بررسی نسبت توسعه علمی با امپریالیسم.
مجموعه سوم: استعمارشناسی به روایت اسناد، منابع و متون
تحلیل اسناد تاریخی از دوره صفوی تا پساجنگ جهانی دوم، کتابشناسی تحلیلی استعمارپژوهی، بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا و منبعشناسی پژوهشهای استعمار در جهان عرب.
مجموعه چهارم: استعمارشناسی فرهنگی و هویتی
تمرکز بر تأثیر استعمار بر هویت دینی و ملی، نظام آموزشی، استعمار سایبری، سینما و دگرگونیهای فرهنگی جوامع.
مجموعه پنجم: استعمارشناسی اجتماعی و اقتصادی
بررسی سبک زندگی و معماری ایرانی در مواجهه با استعمار، سیاستهای استعماری کمپانی هند شرقی و نقش زنان مبلغ انجمن تبلیغی کلیسا در ایران عصر قاجار.
مجموعه ششم: استعمارشناسی تاریخی و سیاسی
مطالعه نفوذ استعمار انگلستان در ایران، نقش استعمار در مناسبات غرب آسیا و شکلگیری جریانهای تکفیری و تحلیل نقش ترجمه در استعمار و استعمارزدایی در تاریخ معاصر.
رونمایی از «استعمارشناسی ایرانی»
این مجموعه با هدف بازخوانی تاریخی و انتقادی تجربه استعمار در ایران و منطقه و ارائه راهکارهای نظری برای استعمارزدایی تهیه و منتشر شده است.
مراسم رونمایی از مجموعه پژوهشی «استعمارشناسی ایرانی»با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ، شهردار تهران و جمعی از اساتید دانشگاه ،محققان و پژوهشگران در سالن همایشهای برج میلاد برگزار شد.