باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نوید ناصری، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان فارس و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز، با انتقاد از شرایط حاکم بر حوزه دندانپزشکی، افزایش مهاجرت همکاران را نتیجه مستقیم بی‌ثباتی اقتصادی، تعرفه‌های غیرواقعی و برخورد‌های سلیقه‌ای برخی مراجع دانست و تأکید کرد: تا زمانی که کرامت و شأن حرفه‌ای دندانپزشکان رعایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌های انسانی کشور حفظ شوند.

در سال‌های اخیر، مهاجرت دندانپزشکان به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه پزشکی تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته دکتر نوید ناصری، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان فارس، ریشه‌های آن در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ساختاری و مدیریتی نهفته است.

ناصری؛ نخستین عامل را بی‌ثباتی اقتصادی و تورم فزاینده عنوان کرد و گفت: عدم ثبات شرایط اقتصادی کشور و تورم روزافزون، انگیزه فعالیت حرفه‌ای در داخل کشور را به شدت کاهش داده است.

به باور او، یکی از مهم‌ترین محور‌های نارضایتی، تعرفه‌های نامتناسب با واقعیت‌های حرفه‌ای است: تعرفه‌ها نه در بخش حق‌الزحمه خدمات و نه در حوزه هزینه‌های فنی و استهلاک وسایل، متناسب با شرایط نیست. اجاره‌بها، هزینه تجهیزات و قیمت مواد که مستقیماً به نرخ ارز وابسته است، همگی بر دوش همکاران سنگینی می‌کند، در حالی که تعرفه‌های مصوب اجازه بازتاب این هزینه‌ها را نمی‌دهد. در عمل بخش بزرگی از یارانه‌هایی که باید دولت و بیمه‌ها برای خدمات دندانپزشکی به مردم پرداخت کنند، از جیب دندانپزشکان تأمین می‌شود.

ناصری افزود: اگر بگوییم دندانپزشکان از تن و بدن خودشان مایه می‌گذارند و حتی هزینه استهلاک بدنی خود را هم دریافت نمی‌کنند، چه رسد به قیمت واقعی خدمات، بیراه نگفته‌ایم. اما فشار‌های اقتصادی تنها بخشی از ماجراست.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی دندان پزشکان فارس گفت: بی‌انگیزگی عمومی و همچنین سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای نیز موجی از نارضایتی و نا امنی شغلی ایجاد کرده است: پرونده‌سازی، تنبیه‌های نامتعارف و سوءسابقه‌های غیرمنصفانه که از سوی برخی نهادهای نظارتی اعمال می‌شود، طی ماه‌های اخیر بیشترین فشار روانی را به همکاران وارد کرده است. این شرایط امنیت روانی و شغلی را از بین برده و تبعات ناخرسندی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

او در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه‌های مسئول برنامه‌ای برای کاهش موج مهاجرت دارند، تأکید کرد: تا کنون هیچ عزم و برنامه‌ای برای حفظ سرمایه‌های انسانی در دندانپزشکی ندیده‌ایم. حتی برعکس، در یک سال اخیر شاهد سیاست‌هایی از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده‌ایم که عملاً عرصه را بر همکاران تنگ‌تر کرده و آنها را از حداقل فضای فعالیت همراه با آرامش محروم ساخته است.

ناصری ادامه داد: همین سیاست‌ها، دندانپزشکانی را که تا کنون علاقه‌ای به مهاجرت نداشتند، به این فکر انداخته است. حتی برخی ترجیح داده‌اند به استان‌های دیگر بروند تا دست‌کم از آرامش روانی بیشتری برخوردار باشند.

با وجود این شرایط، انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان فارس تلاش کرده گام‌هایی در جهت ارتقای جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای همکاران بردارد.

ناصری در این باره توضیح داد: انجمن در سه بخش اقدام کرده است: نخست، برگزاری سمینار‌ها و کنگره‌های علمی برای توانمندسازی همکاران در مهارت‌های تشخیصی، درمانی و ارتباطی. دوم، آشنا کردن دندانپزشکان با وظایف و تکالیف قانونی از طریق جلسات حضوری و مجازی و فراهم کردن امکان مشاوره حقوقی شبانه‌روزی و سوم، ارائه پیشنهادات و پیگیری مطالبات از مسیر‌های قانونی برای دفاع از حقوق همکاران اما دغدغه اصلی همچنان تکریم و شأن حرفه‌ای است.

عضو هیئت‌مدیره نظام پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه نگاه برخی مسئولان به جامعه دندانپزشکی باید تغییر کند، گفت: گویا پیش‌فرض تخلف در ذهن برخی وجود دارد. تا زمانی که این نگاه همراه با سیاه‌نمایی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.

به باور ناصری، مسیر پیش‌روی جامعه دندانپزشکی نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان است.

او تأکید کرد که اگر کرامت حرفه‌ای دندانپزشکان پاس داشته شود و بستر‌های عادلانه برای فعالیت آنان فراهم شود، می‌توان امید داشت که بسیاری از چالش‌های موجود از جمله مهاجرت و نارضایتی همکاران کاهش یابد. او یادآور شد که سرمایه اصلی نظام سلامت صرفا تجهیزات پیشرفته نیست بلکه نیروی انسانی متخصص و با انگیزه‌ای است که باید مورد حمایت قرار گیرد.