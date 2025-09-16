شهروند خبرنگار ما تصاویری از بازدید نماینده مردم نیشابور بزرگ در مجلس شورای اسلامی از شرکت دانش بنیان تولید حشرات کنترل‌کننده آفات کشاورزی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - "مهندس محمد رستمی"نماینده مردم نیشابور بزرگ درمجلس شورای اسلامی، با هدف ارتقای تولیدات دانش‌بنیان و کاهش وابستگی به روش‌های سنتی، از شرکت‌هایی بازدید می‌کنند که با نوآوری‌های زیست‌محیطی، راهکار‌های جدیدی برای مشکلات رایج ارائه می‌دهند.  این بازدید‌ها در راستای حمایت از نخبگان و توسعه پایدار در نیشابور انجام می‌شود. این شرکت توسط "آقایان همت‌آبادی و جوادی" راه‌اندازی شده و در زمینه تولید حشرات مفید برای کنترل آفات کشاورزی فعالیت دارد. این روش جایگزینی برای مصرف سموم شیمیایی در مزارع است. طبق آمار، سالانه ۲۸ میلیون لیتر سم وارد کشور می‌شود که بخشی از آن وارد چرخه غذایی انسان می‌گردد. این شرکت با تولید نوع خاصی از زنبور، توانسته در مزارع گوجه‌فرنگی و سایر محصولات، آفات را به‌صورت طبیعی کنترل کند. بازار هدف این مجموعه، چندین مزرعه در استان خراسان رضوی است و این روش می‌تواند جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی در کشاورزی باشد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

